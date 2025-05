Kakšno plačo bo prejemal novi papež Leon XIV.?

Preden je postal papež, je Američan Robert Francis Prevost po ocenah revije Merca2.0 zaslužil kardinalsko plačo, ki znaša med 4300 in 5400 dolarji na mesec (med 3800 in 4800 evri). Tega prihodka zdaj ne bo več, nadomestila ga bo popolna finančna podpora Svetega sedeža. Ta znesek je težje določiti, saj Vatikan osebnih finančnih razkritij ne objavlja.

Papež Frančišek, ki je bil znan po svojem varčnem in skromnem življenjskem slogu, je sicer aktivno zavračal kakršno koli obliko osebnega dohodka ves čas svojega vodenja Cerkve od leta 2013 do 2025. Stanovanja so jim tradicionalno na voljo v razkošni apostolski palači, čeprav se je Frančišek odločil ostati v preprostejšem cerkvenem gostišču Domus Sanctae Marthae.

Tudi prejšnji papeži niso bili znani po izdatnih plačah.

Papež Leon XIV. si v svojih misijonarskih letih v Peruju ni nakopičil nekega osebnega bogastva. Če že kaj, se je s svojim življenjskim slogom nagibal k skromnosti, še poroča Daily Mail.

A čeprav papež ne prejema plače, še zdaleč ni reven. Ocene neto premoženja papeža Frančiška, ki vključuje dostop do papeškega premoženja in storitev, ki jih financira Vatikan, so se gibale okoli dobrih 14 milijonov evrov. Poleg tega ima dostop do voznega parka, uradnih rezidenc in velikodušnega nadomestila za dobrodelne donacije – tako je papež Frančišek daroval 200.000 evrov zapornikom v rimskem zaporu.