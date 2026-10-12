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Kakšno premirje? Rusija nadaljuje napade, Zelenski grozi s povračilom

Kijev/Bruselj, 12. 10. 2026 12.43 pred 3 minutami 3 min branja 0

Avtor:
STA M.V.
Rafinerija nafte v plamenih

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je obljubil, da se bo Kijev odzval, če Moskva ne bo upoštevala energetskega premirja, ki ga je med sprtima državama razglasil predsednik ZDA Donald Trump. Ponovil je, da mora Rusija prenehati z napadi na ukrajinsko energetsko infrastrukturo, če želi, da tudi Kijev preneha napadati njene rafinerije. O požarih, ki so posledica napadov z droni poročajo tako iz Ukraijne kot iz Rusije.

"Če se Rusija ne bo strinjala z energetskim premirjem, se bomo na to odzvali," je prek videopovezave na varnostnem forumu v Varšavi povedal Zelenski. Ukrajina po njegovih navedbah zdaj čaka na podrobnosti pogovorov med Washingtonom in Moskvo ter na to, kakšne konkretne ukrepe so ZDA pripravljene sprejeti.

Ponovil je, da mora Rusija med drugim prenehati z napadi na ukrajinsko energetsko infrastrukturo, če želi, da tudi Kijev preneha napadati njene rafinerije, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

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"Energetsko premirje in drugi ukrepi za zmanjšanje eskalacije ter zagotovitev varnosti so potrebni tukaj v resničnem svetu, ne le na omrežju Truth Social," je dodal.

Donald Trump je namreč v nedeljo na Truth Social naznanil, da sta Rusija in Ukrajina dosegli dogovor, da bosta prenehali napadati energetsko infrastrukturo druge strani. Zelenski je v prvem odzivu izrazil presenečenje nad sporočilom predsednika ZDA, a dejal, da premirje sprejema. Kmalu zatem je sporočil, da je Rusija znova napadla energetske objekte v državi. O napadih iz Ukrajine poročajo tudi danes, prav tako iz Rusije, kjer v rafineriji v Rostovo že drugi dan gori požar. 

V Rusiji Trumpovega oznanila o premirju niso komentirali.

Poljski premier Donald Tusk je medtem na forumu poudaril, da se Ukrajina bori za preživetje, Rusija pa za prevlado. V luči tega se je zavzel za odločnejše ukrepanje pri omejevanju Rusije.

"To je trenutek, ko bi moral celoten Zahod Rusiji in (predsedniku Vladimirju) Putinu pokazati, da je pripravljen izvajati politiko omejevanja Rusije s še odločnejšimi ukrepi," je dejal in pojasnil, da ima v mislih predvsem nove sankcije. Dodal je, da bo v Bruslju skušal evropske partnerje prepričati, naj resno razmislijo o zaostritvi sankcij proti Rusiji.

Prav tako je pozdravil Trumpovo napoved energetskega premirja, a pripomnil, da se je Moskva nanjo odzvala z napadi na energetsko infrastrukturo v Harkovu, poroča britanski BBC.

Kallas: EU bo pozdravila energetsko premirje, ko bo dejansko veljalo

Visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas je danes dejala, da bo unija pozdravila premirje v napadih na energetsko infrastrukturo med Ukrajino in Rusijo, ko bo to dejansko veljalo. Tudi francoski predsednik Emmanuel Macron je v odzivu na napoved Washingtona o energetskem premirju dejal, da tega na ruski strani ni opaziti.

"Seveda pozdravljamo premirje na področju energetike, če bo to vzdržalo. Še nismo videli, da bi se ga držala tudi Rusija," je dejala Kallas ob začetku zasedanja zunanjih ministrov EU v Luxembourgu, na katerem bodo razpravljali tudi o povečanju pritiska na Rusijo.

Kaja Kallas
Kaja Kallas
FOTO: Profimedia

Vsakršno premirje bi moralo vključevati več kot le naftne rafinerije v obeh državah, pri čemer "ima Ukrajina eno, Rusija pa jih ima mnogo, zato je to vsekakor v korist Rusov", je poudarila.

Da ni zaznal "nikakršnega energetskega premirja na ruski strani", je danes dejal tudi francoski predsednik Macron. Opozoril je, da Rusija še naprej obstreljuje civiliste in energetsko infrastrukturo v Ukrajini.

Napredek je mogoč le, "če pride do dejanskega premirja na obeh straneh", je dodal ob robu avtomobilskega salona v Parizu in poudaril, da ne sme biti "popuščanja pred rusko grožnjo", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

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