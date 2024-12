Kakšno sodbo bodo izrekli staršema dečka, ki je streljal v beograjski šoli?

Glavni državni tožilec višjega državnega tožilstva v Beogradu Nenad Stefanović za Kecmanovićeva zahteva najvišjo zaporno kazen. V zaključnem govoru je sodišču predlagal, da Vladimirja Kecmanovića zaradi kaznivih dejanj hudega kaznivega dejanja zoper splošno varnost ter zanemarjanja in zlorabe mladoletne osebe obsodi na enotno kazen 14 let in 11 mesecev zapora.

Za Miljano Kecmanović je medtem predlagal kazen petih let in petih mesecev zapora zaradi kaznivih dejanj nedovoljene proizvodnje, posedovanja, nošenja in prometa z orožjem in eksplozivnimi snovmi ter zanemarjanja in zlorabe mladoletne osebe.

Za inštruktorja streljanja Nemanjo Marinkovića je predlagal najvišjo kazen treh let zapora zaradi kaznivega dejanja podajanja lažne izjave. Kot je povedal tožilec, je skušal s krivim pričanjem preiskavo preusmeriti v drugo smer.

Stefanović meni, da za družino Kecmanović ni nobenih olajševalnih okoliščin, kvečjemu le oteževalne, saj do žrtev niso izrazili niti obžalovanja niti sočutja. Dodal je še, da se je Kecmanovićeva predstavljala kot "popolna mama", do žrtev pa se je vedla z distanco in brezbrižnostjo.

Obramba je na drugi strani ves čas trdila, da krivda obtoženih ni bila dokazana.

Deček, ki v času strelskega napada še ni bil star 14 let in zato ni bil kazensko odgovoren, je 3. maja v šoli streljal z dvema očetovima pištolama, ki ju je vzel 1. maja lani. Usodnega dne ju je spravil v nahrbtnik, odšel v šolo in med prvo uro ubil 10 ljudi ter ranil še pet otrok in učitelja zgodovine.