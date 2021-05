Ob obali se je desetletja skrivalo 25.000 sodov rakotvornih kemičnih odpadkov

Ob obali južne Kalifornije, med Los Angelesom in otokom Santa Catalina, so znanstveniki odkrili več kot 25.000 sodov s strupenimi odpadki. Vse od druge svetovne vojne do začetka 70. let prejšnjega stoletja naj bi to območje kot odlagališče uporabljala industrijska podjetja, skupno naj bi odvrgli med 320 do 640 ton DDT.

Skupina znanstvenikov z inštituta za oceanografijo univerze San Diego je v tem tednu sporočila, da so na morskem dnu ob otoku Santa Catalina, ki se nahaja blizu kalifornijskega Los Angelesa, odkrili 27.345 sodov s kemičnimi odpadki. Natančneje, vsebovali naj bi enega najbolj znanih sintetičnih pesticidov DDT, ki med drugim povzroča raka in druge nevarne bolezni. Znanstveniki so med 10. in 24. marcem pregledovali morsko dno med Los Angelesom in Santa Catalino. Že pred tem so sumili, da se na tem območju nahaja večje nevarno odlagališče strupenih odpadkov, ki sega še v čas druge svetovne vojne. Že pred desetletjem je David Valentine, profesor biologije z univerze Santa Barbara, odkril visoke količine DDT v usedlinah tega območja ter našel 60 sodov. Najnovejšo raziskavo pa je spodbudilo tudi poročanje Los Angeles Timesa, ki je lani razkril dokaze, da so v preteklosti v ocean odlagali DDT.

icon-expand Posnetek drona. FOTO: AP

Podvodni droni so posneli na tisoče fotografij, ki jasno prikazujejo strupeno nevarnost, ki se je desetletja skrivala ob obali južne Kalifornije. Na tisoče sodov leži 900 metrov pod morsko gladino, prekrivajo območje v dvakratni velikosti Manhattna. "Pretresljivo je bilo, ko smo začeli s pregledovanjem in ugotovili, kaj vidimo na morskem dnu,"je po poročanju Guardiana dejal eden vodilnih znanstvenikov projekta Eric Terrill."Za vse je bilo to veliko presenečenje."Njihova raziskava je začrtala širše območje, na katerem se sodi nahajajo, potrebne pa bodo nadaljnje raziskave, s katerimi bodo lahko ugotovili, kaj natanko se v njih nahaja, oziroma potrdili, da sodi vsebujejo DDT. Najdba je sprožila nova vprašanja glede onesnaževanja v Kaliforniji v preteklem stoletju. Zgodovinski ladijski dnevniki kažejo, da so industrijska podjetja iz južne Kalifornije omenjeno območje vse do leta 1972, ko je bil sprejet nov zakon o zaščiti morij, uporabljala za odlagališče odpadkov, tudi strupenih. A natančna lokacija odlagališča vse do sedaj ni bila poznana."Na žalost je bilo morsko dno ob Los Angelesu več desetletij odlagališče industrijskih odpadkov, že vse od 30. let prejšnjega stoletja," še pravi Terrill. Dolgoročne posledice nevarnih snovi, ki so desetletja ležale na morskem dnu, še niso znane, pravi oceanografinja in profesorica geoznanosti Lihini Aluwihare, ki se je leta 2015 sopodpisala pod študijo, ki je ugotovila visoke količine DDT in drugih kemikalij v tolšči delfinov. Visoke količine DDT so v preteklih letih našli tudi pri drugih morskih sesalcih te regije, med drugim jih povezujejo z rakom pri morskih levih, še navaja Guardian. Aluwiharjeva ob tem opozarja na dejstvo, da so škodljive posledice DDT vidne pri več generacijah. Nedavna študija znanstvenikov z inštituta za javno zdravje Oakland je odkrila, da so pri vnukinjah žensk, ki so se zastrupile z DDT, še vedno vidne posledice, med njimi tudi začetek menstruacije pri zgodnejših letih, kot običajno.

icon-expand Uporaba DDT v ZDA leta 1948. FOTO: AP

V tej regiji, približno 19 kilometrov od Los Angelesa in 13 kilometrov od Santa Cataline, naj bi v preteklosti odvrgli od 320 do 640 ton DDT. Gre za kratico, ki označuje pesticid dikloro-difenil-trikloroetan. V času druge svetovne vojne so ga začeli uporabljati za zatiranje komarjev in uši, ki prenašajo nalezljive bolezni, na primer malarijo. Švicarski kemik Paul Mueller je za odkritje celo prejel Nobelovo nagrado. Uporaba DDT se je v času po vojni močno povečala. Šele v začetku 60. let so se nato pojavili dokazi o škodljivem vplivu te snovi na okolje, da predstavlja veliko nevarnost za živali in ljudi. Biologinja Rachel Carson je nevarne posledice uporabe DDT razkrila v knjigi Tiha pomlad. Od leta 1972 so uporabo nekdaj čudežnega sredstva proti malariji prepovedali.