Kalifornijski požari: pogorelo rekordnih 800.000 hektarjev veliko območje

Gozdni požari v Kaliforniji so do ponedeljka uničili že več kot 800.000 hektarjev zemlje, je sporočila agencija za gozdarjenje in zaščito pred požari Cal Fire. S tem je presežen rekord iz leta 2018, ko je pogorelo 1,9 milijona arov veliko območje.

Zaradi vremenskih razmer; vročine, suše in neugodnega vetra, se bodo požari letos še nadaljevali, opozarjajo strokovnjaki."To je noro. Nismo še prišli do oktobrske in novembrske sezone požarov, pa smo že presegli rekord," je za CNN dejal predstavnik gasilcev Richard Cordova. Zgolj največji požar Creek, ki se še vedno nenadzorovano širi blizu mesta Fresno, je do sedaj uničil 78.000 arov veliko območje.

Zvezna država je pretekli konec tedna znova beležila rekordno visoke temperature. Na območju Los Angelesa so v nedeljo potrdili rekordnih 49,4 stopinj Celzija.

Obdobje zloglasnih vetrov svete Ane (Santa Ana) na jugu ter vetrov Diablo na severu, ki pripomorejo k širjenju požarov po suhih kalifornijskih površinah, pa se šele začenja. Strokovnjak za podnebne spremembe s kalifornijske univerze Daniel Swain napoveduje, da bodo omenjeni vetrovi požare razširili proti obali Kalifornije, ki je izjemno gosto poseljena. "Vse kaže na to, da bo letošnja sezona požarov še naprej hujša od povprečne," je dejal za Time.

Ob velikem številu požarov, ki trenutno gorijo, visokih temperaturah in omenjenih vetrovih,"niti ne potrebujemo nove iskrice. Vetrovi bodo potisnili požare na območja, kjer živijo ljudje," pravi Swain in dodaja, da je največja grožnja letošnjih požarov prav dejstvo, da se vse bolj približujejo naseljenim območjem.

V nedeljo je guverner zvezne države Kalifornija Gavin Newsom v petih okrožjih razglasil izredne razmere. Agencija Cal Fire pa medtem opozarja javnost na večjo pazljivost, saj je v trenutnih razmerah nevarnost nastanka požara velika. Za enega izmed požarov, ki je zajel že skorajda 3000 hektarjev gozdnih površin, naj bi bila namreč odgovorna iskrica 'pirotehnične naprave za ustvarjanje dima', zzabave, na kateri bodoči starši razkrijejo spol še nerojenega otroka.