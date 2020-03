Kalifornija zaradi koronavirusa razglasila izredno stanje

Ladja je bila spet na poti, a so ji odredili vrnitev v San Francisco. Trenutno stoji pred obalo Kalifornije, vsem potnikom pa so priporočili, naj ostanejo v svojih kabinah. Deset potnikov in članov posadke naj bi razvilo simptome bolezni. Po povratku v ZDA bodo ladjo pričakali zdravstveni delavci Centra za nadzor nad boleznimi (CDC).

Kalifornija je potem, ko je umrl bolnik s koronavirusom, razglasila izredno stanje. V ZDA je zaradi koronavirusa umrlo 11 ljudi. Zadnja žrtev bolezni covid-19 je 71-letni moški, ki je umrl v bolnišnici v Sacramentu. Moški je bil pred kratkim na ladji za križarjenje Grand Princess med San Franciscom in Mehiko, so sporočile oblasti.Ob obali trenutno zadržujejo ladjo za križarjenje s približno 3500 potniki, na kateri naj bi se preminuli moški okužil.

Največ okužb v Evropi v Italiji

Novi koronavirus sars-cov-2, ki povzroča bolezen covid-19, se je iz Kitajske razširil že na vse celine sveta razen Antarktike.

Do zdaj so novi koronavirus potrdili v 83 državah, smrtne primere so zaznali v 14. Skupno število okuženih je preseglo 95.000, umrlo je več kot 3250 ljudi, ozdravelo pa več kot 51.000. V Sloveniji so na koronavirus testirali 364 ljudi, v sredo so potrdili prvo okužbo.