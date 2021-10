Dva obraza priljubljene plaže v Kaliforniji: gola koža in skafandri

Medtem ko se 1300-članska ekipa v zaščitni opremi trudi s čiščenjem, prebivalci priobalnega pasu južne Kalifornije nepotrpežljivo stopicajo po tamkajšnjih plažah in čakajo, da se po razlitju nafte omejitve spet sprostijo. Pristojne službe jih prosijo, naj skupkov katrana ne pobirajo sami, da bi šlo tako hitreje, obalna straža mora iz onesnažene vode vseeno preganjati deskarje, lastniki kioskov na plažah pa obupujejo, ker je posel praktično zamrl.

Oblasti so se sprva bale, da je iz naftovoda pri okrožju Orange nedaleč od Los Angelesa, katerega cev je pred desetimi dnevi očitno pretrgalo sidro tovorne ladje, izteklo skoraj 600.000 litrov nafte, zdaj pa so to oceno zmanjšali. Kot pravijo, že tri dni na morski gladini niso opazili plavajočih naftnih madežev, je pa katran še vedno zapleten v morsko travo in druge stvari, ki jih je morje prinese na obalo, zato se zdaj osredotočajo na čiščenje te.

Ker nafta vsebuje škodljive kemikalije, nosijo varovalno opremo, medtem ko pobirajo naplavine in jih spravljajo v vrečke. Številni prebivalci pa se za tveganje ne zmenijo in se na plaži vedejo tako kot običajno – posedajo, se sončijo, tekajo, polne roke dela ima tudi obalna straža, saj se nekateri odločijo, da bodo kljub onesnaženju vseeno lovili ribe, še posebej vztrajni pa so deskarji in vsako jutro se odvija tekma s časom, ko poskušajo ujeti nekaj valov, preden se iz stolpa zaslišijo žvižgi piščalke in začne po megafonu odmevati: "Deskarji, pozor! Zaradi tveganih pogojev vstop v vodo trenutno ni dovoljen."

Območje skuša nadzorovati obalna straža.

"Voda je čistejša kot tista iz pipe," se je pod prho na parkirišču pridušal 62-letni Ralph Rodriguez, potem ko so ga pregnali iz oceana. "Nobene nafte ni tam, če bi bila, bi bil jaz prvi, ki ne bi šel noter, star sem," je ponazoril novinarjem časnika La Times. Velike izgube v poslu Po onesnaženju je kar nekaj prodajaln in gostinskih lokalov ob plaži zaprlo svoja vrata, saj je zamrl ves vrvež. Mike Ali je bil lastnik treh trgovinic, dve je moral zapreti in odpustiti 10 delavcev, izgubo šteje v desettisočih ameriških dolarjev. "Razlitje nafte je bilo nočna mora za posel," zmajuje z glavo pred trgovino Zack's, v kateri ponuja pripomočke za plažo, hrano, kolesa in deske. Lokalne oblasti so sicer obljubile, da bodo malih podjetnikom pomagale, spodbujajo jih, naj svoje izgube ustrezno zabeležijo in oddajo vlogo za pomoč – posamezniki bi lahko dobili med 5.000 in 20.000 dolarji sredstev.

