Američanka, ki je uprizorila lastno ugrabitev, v zapor

40-letnici, ki je uprizorila lastno ugrabitev, je sodnik dodelil 18 mesecev zaporne kazni. Sherri Papini je krivdo za uprizoritev ugrabitve priznala po tem, ko so jo preiskovalci soočili z novimi dokazi, ki so kazali na njeno krivdo. Izginotje Papinijeve so bližnji prijavili novembra 2016, tri tedne kasneje so jo preiskovalci poškodovano našli na avtocesti. Takrat je prevarantka trdila, da sta jo ugrabili dve zamaskirani, špansko govoreči ženski. Ti naj bi jo imeli priklenjeno v omari, ji grozili in jo mučili. Z lažno ugrabitvijo je prejela približno 30.000 evrov odškodnine, ki je namenjena žrtvam.

"Sherri Papini je načrtovala in izvedla prefinjeno prevaro, nato pa je še leta po svoji vrnitvi nadaljevala z lažmi. Pri tem se ni ozirala na škodo, ki jo je povzročila drugim. Zaradi nje so državni in zvezni preiskovalci skoraj štiri leta porabljali sredstva, preden so končno izvedeli resnico – da ni bila mučena in ugrabljena," je zapisal tožilec. Ta je za Sherri Papini zahteval osem mesecev zaporne kazni, s triletnim pogojnim izpustom, poroča CNN. Sodnik ji je v ponedeljek odredil 18 mesecev zaporne kazni, poroča NBC News.

40-letnica je aprila priznala krivdo. Z lažno ugrabitvijo je prejela približno 30.000 evrov odškodnine, ki je namenjena žrtvam. "Zelo sem osramočena zaradi svojih dejanj in zelo mi je žal za vso bolečino, ki sem jo povzročila svoji družini, prijateljem in vsem dobrim ljudem, ki so zaradi moje zgodbe trpeli. Opravičujem se tudi vsem tistim, ki so trdo delali, da bi mi pomagali," je dejala ob priznanju krivde. Odvetnik prevarantke je sicer za Papinijevo predlagal enomesečno zaporno kazen in sedem mesecev domačega pripora. Po odvetnikovem mnenju Papinijeva že tako trpi zaradi javne izpostavljenosti. "Sherrinih let zanikanja je konec. Njeno ime je zdaj sinonim za grozno prevaro. In temu se ne da ubežati," je dejal. Sherri Papini je bila pogrešana tri tedne Kot pogrešano osebo so jo bližnji prijavili novembra 2016. Tri tedne pozneje so jo preiskovalci našli poškodovano in samo na avtocesti, ki je od njenega doma oddaljena približno 225 kilometrov. Policistom je takrat povedala, da sta jo ugrabili in mučili dve zamaskirani, špansko govoreči ženski, ki sta jo v tem času imeli priklenjeno v omari, ji grozili s pištolo in jo mučili z razgretim orodjem.

icon-expand Novembra 2016 so jo kot pogrešano osebo prijavili bližnji. FOTO: AP