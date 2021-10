Kalifornijska družina je po vsej verjetnosti umrla zaradi vročine

Preiskovalci okrožja Mariposa menijo, da so 45-letni Jonathan Gerrish , njegova žena, 30-letna Ellen Chung , njuna enoletna hči Miju in njun pes Oski umrli 15. avgusta, med hojo po poti Hites Cove. Tisti dan so temperature dosegle 42,8 stopinje Celzija, na skoraj 8-kilometrski poti pa je bilo malo sence in zavetja dreves.

Smrt para ter njegove hčerke in psa med avgustovskim pohodom po gozdu Sierra je več mesecev begala preiskovalce. Po zadnjih ugotovitvah sta bili zanje usodni vročina in dehidracija, so včeraj sporočili preiskovalci.

"Smrti zaradi vročine je izjemno težko raziskati," je dejal Jeremy Briese, šerif okrožja Mariposa. Trupla družinskih članov so 17. avgusta našli v bližini Hudičevega zaliva v narodnem parku Sierra, na območju, kjer ni bilo mobilnega signala. Njihovo vozilo je bilo parkirano več kilometrov stran, ob obrobju gozda. Litrska čutara za vodo, ki so jo imeli s seboj, je bila prazna, druge vode niso imeli. Ko so preiskovalci našli trupla, vzrok smrti ni bil takoj jasen.

V naslednjih mesecih so preiskovalci razmišljali o številnih vzrokih smrti, vključno z zastrupitvijo z ogljikovim monoksidom, izpostavljenostjo plinu iz rudnikov na tem območju, udarom strele, samomorom in drogami. Eden od možnih vzrokov smrti so bile tudi strupene alge v vodi. Raziskave vodnih virov na tem območju so namreč pokazale prisotnost strupenih alg v vodi, vendar so na novinarski konferenci pojasnili, da niso našli dokazov, ki bi to domnevo podprli. Okoliščine smrti so bile nenavadne, vendar pristojni menijo, da so sedaj prišli do končne ugotovitve. V preiskavo je bilo vključenih več kot 30 lokalnih, državnih in zveznih agencij. FBI analizira podatke v mobilnem telefonu, ki so ga našli pri družini in za katerega preiskovalci upajo, da bo zagotovil več informacij o tem, kaj se je dogajalo tistega dne.