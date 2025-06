Kalifornijskega senatorja na silo odstranili s tiskovne konference

Na spletu je zakrožil videoposnetek, ki prikazuje trenutek, ko je agent tajne službe senatorja prijel za jakno in ga odvedel iz prostora, kjer je ministrica za domovinsko varnost Kristi Noem vodila novinarsko konferenco. Padilla se je pri tem identificiral: "Sem senator Alex Padilla . Imam vprašanja za ministrico," a je bil kljub temu zadržan. Po poskusu vrnitve v prostor je prišlo do dodatnega posredovanja varnostnih sil.

Padilla, sin mehiških priseljencev in dolgoletni kritik Trumpove imigracijske politike, je v objavi na omrežju X ostro obsodil trenutne racije: "Trump ne cilja na kriminalce, ampak ustrahuje skupnosti in razdira družine."

Iz njegovega urada so sporočili, da je bil senator v stavbi na vojaškem brifingu in je nenapovedano vstopil na dogodek ministrice, kjer je želel postaviti vprašanje. "Zvezni agenti so ga nato fizično odstranili, podrli na tla in vklenili. Trenutno ni pridržan," so še dodali.

Ameriško ministrstvo za domovinsko varnost (DHS) je v izjavi branilo ravnanje svojih agentov: "Senator Padilla se ni identificiral in je brez oznak stopil proti ministrici. Agentje so ga večkrat opozorili, naj se umakne. Zaradi njegovega nenapovedanega pristopa so domnevali, da gre za napadalca," so zapisali.

DHS je potrdil, da se je Noem kasneje zasebno sestala s Padillo in z njim opravila 15-minutni pogovor.

Videoposnetki incidenta so hitro zaokrožili tudi med senatorji na Kapitolu. Demokratska senatorka Lisa Blunt Rochester je dejala, da je Padilli nemudoma poslala sporočilo podpore in videoposnetek pokazala tudi republikanskemu vodji večine Johnu Thuneu: "Bil je prav tako šokiran kot vsi mi. Upamo, da bomo v tej zadevi nastopili enotno."

Dogodek odpira nova vprašanja o ravnanju varnostnih organov, svobodi govora ter odnosih med zakonodajno in izvršno vejo oblasti – posebej v kontekstu zaostrenih imigracijskih ukrepov administracije Donalda Trumpa.