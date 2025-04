Kalifornijski blues: 'zlata država' igra proti Trumpu

OGLAS

Carine, ki jih je ameriški predsednik Donald Trump za več kot 180 držav napovedal 2. aprila, so sprožile posebej oster odziv v zvezni državi Kalifornija. Po tem, ko je kalifornijski demokratski guverner Gavin Newsom ocarinjene države pozval k izvzemu Kalifornije iz protiukrepov, je kalifornijski senator Adam B. Schiff skupaj z arizonskim kolegom Rubenom Gallegom na Belo hišo naslovil pismo, v katerem zahteva preiskavo o zaslužku Trumpove družine na račun carinske politike.

'Kalifornija ni Washington'

Newsom je po poročanju ameriške televizije Fox News prejšnji teden od ocarinjenih držav zahteval, naj Kalifornijo izvzamejo iz kakršnih koli povračilnih carin na ZDA. Odkriti kritik Trumpa je predsednikove carinske načrte že pred časom označil za davek za Američane in vselej poudarjal pomen trgovine z Mehiko. "Našim mednarodnim partnerjem: Golden State bo kot peto največje gospodarstvo na svetu ostal stabilen in zanesljiv partner za prihodnje generacije, ne glede na pretrese, ki prihajajo iz Washingtona," je dejal guverner. "Kalifornija ni Washington," je še zatrdil po poročanju Politica.

Gavin Newsom FOTO: AP icon-expand

Kalifornija z močno domačo proizvodnjo in mednarodno trgovino, še posebej z Mehiko in azijskimi državami, znatno vpliva na ameriško gospodarstvo. Je dom nekaterih največjih ameriških pristanišč in velik kmetijski izvoznik.

Viseči most Golden Gate v San Franciscu FOTO: AP icon-expand

Na račun carin v Trumpov žep?

"Zahtevamo nujno preiskavo o tem, ali so predsednik Trump, njegova družina ali drugi člani administracije sodelovali pri trgovanju na podlagi notranjih informacij ali drugih nezakonitih finančnih transakcij, obveščenih z naprednim znanjem nejavnih informacij v zvezi z njegovimi spremembami carin," sta v pismu, naslovljenemu na ameriškega trgovinskega predstavnika Jamiesona Greera in vodjo kabineta Bele hiše Susan Wiles, zapisala senator iz Kalifornije Schiff in arizonski senator Gallego. "Odločitev predsednika Trumpa, da sprosti večino carin, je predvidljivo povzročila skokovit porast finančnih trgov," sta še dejala. "Reakcije trga so bile takojšnje in hitre. V štirih dneh po predsednikovi prvi izjavi je indeks S&P 500 izgubil 5,83 bilijona dolarjev (5,2 bilijona evrov) tržne vrednosti," sta dodala.

Poudarila sta očiten vpliv Trumpovih objav na družbenih omrežjih na skoke na borzah, še posebej po napovedi zamrznitve carin: "Po tem političnem preobratu so se trgi hitro povrnili, indeks S&P 500 je do 9. aprila ob 16. uri zabeležil 9,5-odstotno rast v enem dnevu – največjo rast indeksa od leta 2008." Senatorja opozarjata, da vrstni red dogodkov vzbuja "resne pravne in etične pomisleke". "Predsednik, njegova družina in njegovi svetovalci so v edinstvenem položaju, da so seznanjeni z informacijami, ki niso javne, in jih izkoristijo za informiranje o svojih naložbenih odločitvah," sta še zapisala senatorja.

Prask, prask ... tudi Musk?

Delnice podjetja Elona Muska Tesla so se po Trumpovi napovedi zamrznitve carin povečale za 18 odstotkov. Schiff je že v preteklosti pisal Uradu za vladno etiko in Beli hiši ter zahteval pojasnila v zvezi s skladnostjo Muskovega položaja z zveznimi zahtevami glede navzkrižja interesov njegovih dejavnosti v izvršnem uradu predsednika in njegovega dostopa do občutljivih vladnih podatkov. Musk bi lahko po Schiffovih besedah podatke izkoristil za finančne interese svojih podjetij.