Kalifornijski guverner podpisal več kot 20 zakonov proti orožju

Demokratski guverner Kalifornije Gavin Newsom je v torek podpisal več kot 20 zakonov o orožju, med njimi zakona o prepovedi nošenja orožja v večini javnih prostorov in o podvojitvi davkov na prodajo orožja in streliva v tej ameriški zvezni državi, poroča ameriška televizija ABC. Zagovorniki pravice do nošenja orožja so že napovedali tožbe.

icon-expand Gavin Newsom FOTO: AP Gavin Newsom je ob podpisu zakonov izjavil, da morda ne bodo pomenili veliko, če jih bodo zvezna sodišča razveljavila. "Vendar pa trdno verjamemo, da ti zakoni izpolnjujejo standarde, ki jih je glede pravice do orožja postavilo zvezno vrhovno sodišče. Seveda pa nisem naiven glede brezobzirnosti zveznih sodišč in ideoloških agend," je dejal. Eden od zakonov prepoveduje nošenje pištol v javnih parkih, javnih igriščih, protestih, demonstracijah in zborovanjih, zabaviščnih parkih, bankah, živalskih vrtovih in drugih zasebnih prostorih, ki so odprti za javnost, razen če lastnik tega izrecno ne dovoli. "Zaradi teh zakonov ne bomo bolj varni. Gre za neustavno maščevanje za odločitve vrhovnega sodišča, da drugi ustavni amandma ščiti pravico posameznika do orožja za šport ali zaščito družine," je ob napovedi tožbe sporočil predsednik kalifornijskega združenja za puške in pištole Chuck Michel. Prodaja orožja in streliva je v ZDA na zvezni ravni obdavčena z desetimi do 11 odstotki, odvisno od vrste orožja. Kalifornija je sedaj postala edina zvezna država v ZDA, ki uvaja lasten davek na prodajo orožja v enaki vrednosti. Zvezna vlada prihodke od davkov na prodajo orožja porablja za zaščito živali in izobraževanje lovcev, Kalifornija pa namerava dodatna sredstva porabiti za izboljšanje varnosti javnih šol in različne programe za preprečevanje nasilja s strelnim orožjem.