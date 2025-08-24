Svetli način
Tujina

Vohunska baza na Natovem pragu? Rusi gradijo največjo anteno na svetu

Kaliningrad, 24. 08. 2025 10.45 | Posodobljeno pred 47 minutami

Avtor
T.H.
Komentarji
28

Satelitske slike so razkrile, da v Kaliningradu tik ob meji s Poljsko raste skrivnostna inštalacija. Ima kar poldrugi kilometer premera, sestavlja jo sedem simetričnih krogov in obkroža jo ograja, ki je značilna za vojaške komplekse. Pojavljajo se ugibanja, da gre za močno anteno z velikim dosegom, s pomočjo katere bo Rusija s prestrezanjem radijske komunikacije in triangulacijo njihovih položajev nadzorovala delovanje zveze Nato v vzhodni Evropi in v Baltiku. Bila naj bi največja na svetu.

Kaliningrad je ruska eksklava, stisnjena med Poljsko in Litvo ob Baltskem morju, oči vojaških analitikov pa so uprte v tvorbo, ki raste na tem ozemlju pod nadzorom Moskve. Najverjetneje gre za krožno razporejeno antensko mrežo (CDAA), menijo pri raziskovalni platformi Tochnyi.

Načrti za antensko mrežo CDAA
Načrti za antensko mrežo CDAA FOTO: Profimedia

 

Gre za koncept, kjer je osrednja struktura obdana s simetričnim krogom anten. Velikost tega kroga določa frekvenco in valovno dolžino, ki jo antena lahko sprejme. Zato imajo nekateri CDAA-ji več krogov anten, kar jim omogoča delovanje v frekvenčnem območju od nekaj MHz do 28 MHz, piše ukrajinski Defence Express.

Zasnovana je za zaznavanje in lociranje radijskih signalov, ki jih lahko tudi prestrezajo, lahko celo vzpostavijo komunikacijo s potopljenimi podmornicami. To vrsto antene so razvili nemški znanstveniki med drugo svetovno vojno, še posebej priljubljena pa je postala med hladno vojno.

V oporišču v Kaliningradu
V oporišču v Kaliningradu FOTO: AP

Običajno je velikost takšne antene CDAA do nekaj sto metrov, največja meri 410 metrov in se nahaja v Nemčiji pri Augsburgu. Glede na razpoložljive slike pa se zunanji krog nove ruske antene razteza 1,6 km v premeru. Analitiki menijo, da lahko doseg takšne antene doseže 7400 km, piše omenjeni portal. 

Gradnja se je začela leta 2023, glede na napredovanje gradnje, ki je razvidno s satelitskih fotografij, bo za dokončanje projekta sicer verjetno potrebno še nekaj časa, dodajajo. 

Ni pa jim jasno, zakaj je bila glede na njen dolg doseg zaznavanja postavljena tako blizu meje. Z dosegom 25 km bi jo navadno topništvo zlahka nevtraliziralo v primeru sovražnosti v regiji. Kljub temu ta nova antena predstavlja resno grožnjo za Nato in povečuje napetosti po vsej Evropi, saj trenutno ni razlogov oziroma pogojev za njeno uničenje, so še zapisali.

Kaliningrad je za Rusijo strateško zelo pomembna regija
Kaliningrad je za Rusijo strateško zelo pomembna regija FOTO: AP

Močno militariziran Kaliningrad je za Kremelj sicer izjemno geopolitično pomembna regija. Je najzahodnejše ozemlje Rusije, ki ji zagotavlja svobodo plovbe in preletov v Baltskem morju, pa so spomnili pri Newsweeku

Kaliningrad antena cdaa
