Kaja Kallas pozdravila imenovanje začasne nepalske premierke

Visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas je v soboto pozdravila imenovanje predsednice začasne nepalske vlade Sushile Karki. Ta je sporočila, da bo upoštevala zahteve protestnikov po odpravi korupcije. Število mrtvih v nasilnih protestih, ki so himalajsko državo zajeli ta teden, je medtem naraslo na 72.

"Pozdravljam imenovanje nove predsednice začasne vlade Nepala, Sushile Karki," je na omrežju X zapisala Kaja Kallas. Dodala je, da EU kot dolgoletna partnerica Nepala podpira prizadevanja tamkajšnjih prebivalcev za demokracijo, stabilnost in spravo.

Sporočilo Kallas sledi večdnevnim nasilnim protestom v Nepalu, ki so se v prestolnici Katmandu začeli v ponedeljek, potem ko so oblasti blokirale dostop do več družbenih omrežij. Sprva so potekali mirno, nato so prerasli v nemire. Nasilje se je v torek stopnjevalo po vsej državi.

Kaja Kallas FOTO: AP icon-expand

Demonstracije so odnesle premierja KP Sharmo Olija, na njegov položaj pa je predsednik Ramchandra Paudel po intenzivnih pogajanjih s protestniki, med katerimi prednjačijo mladi, imenoval 73-letno nekdanjo predsednico vrhovnega sodišča Karki. Njena osrednja naloga je ponovno vzpostaviti red in obravnavati zahteve protestnikov.

"Delati moramo v skladu z razmišljanjem generacije Z," je dejala Karki v prvi izjavi za javnost po imenovanju in navedla, da mladi zahtevajo odpravo korupcije, dobro upravljanje in ekonomsko enakost. "Vi in jaz moramo biti odločeni, da to izpolnimo," je poudarila.

Sushila Karki FOTO: AP icon-expand

Ob tem je zagotovila, da njena začasna vlada na oblasti ne bo ostala dlje kot šest mesecev, navaja francoska tiskovna agencija AFP. Volitve so sicer razpisane za 5. marec prihodnje leto.