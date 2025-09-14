Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi se Voyo
Tujina

Kaja Kallas pozdravila imenovanje začasne nepalske premierke

Katmandu, 14. 09. 2025 13.38 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , L.M.
Komentarji
4

Visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas je v soboto pozdravila imenovanje predsednice začasne nepalske vlade Sushile Karki. Ta je sporočila, da bo upoštevala zahteve protestnikov po odpravi korupcije. Število mrtvih v nasilnih protestih, ki so himalajsko državo zajeli ta teden, je medtem naraslo na 72.

"Pozdravljam imenovanje nove predsednice začasne vlade Nepala, Sushile Karki," je na omrežju X zapisala Kaja Kallas. Dodala je, da EU kot dolgoletna partnerica Nepala podpira prizadevanja tamkajšnjih prebivalcev za demokracijo, stabilnost in spravo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Sporočilo Kallas sledi večdnevnim nasilnim protestom v Nepalu, ki so se v prestolnici Katmandu začeli v ponedeljek, potem ko so oblasti blokirale dostop do več družbenih omrežij. Sprva so potekali mirno, nato so prerasli v nemire. Nasilje se je v torek stopnjevalo po vsej državi.

Kaja Kallas
Kaja Kallas FOTO: AP

Demonstracije so odnesle premierja KP Sharmo Olija, na njegov položaj pa je predsednik Ramchandra Paudel po intenzivnih pogajanjih s protestniki, med katerimi prednjačijo mladi, imenoval 73-letno nekdanjo predsednico vrhovnega sodišča Karki. Njena osrednja naloga je ponovno vzpostaviti red in obravnavati zahteve protestnikov.

Preberi še V Nepalu prek Discorda izglasovali prvo žensko premierko

"Delati moramo v skladu z razmišljanjem generacije Z," je dejala Karki v prvi izjavi za javnost po imenovanju in navedla, da mladi zahtevajo odpravo korupcije, dobro upravljanje in ekonomsko enakost. "Vi in jaz moramo biti odločeni, da to izpolnimo," je poudarila.

Sushila Karki
Sushila Karki FOTO: AP

Ob tem je zagotovila, da njena začasna vlada na oblasti ne bo ostala dlje kot šest mesecev, navaja francoska tiskovna agencija AFP. Volitve so sicer razpisane za 5. marec prihodnje leto.

Preberi še Nepal, ki diši po zažganem, v primežu policijske ure

Vlada v Katmanduju je medtem danes sporočila, da je skupno število smrtnih žrtev nasilnih protestov naraslo na 72. Najmanj 191 poškodovanih se še naprej zdravi v bolnišnicah.

Nepal EU protesti premierka
Naslednji članek

Smrt 19-letnice med parasailingom: posnetek razkriva vrsto malomarnosti

Naslednji članek

Učitelje in profesorje odpuščajo zaradi objav o smrti Charlieja Kirka

SORODNI ČLANKI

V Nepalu prek Discorda izglasovali prvo žensko premierko

Nepal, ki diši po zažganem, v primežu policijske ure

Protestniki zažgali hišo, zgorela žena nekdanjega predsednika vlade

Protesti v Nepalu: odstopil premier, parlament v plamenih

Katmandu v ognju krvavih protestov, umrlo 16 ljudi

  • SESALNIK LISTJA
  • ŽAGA
  • PEČ ZA PICO
  • REGAL
  • PANELI
  • BAZEN
  • KOPALNIŠKO POHIŠTVO
  • RADIATOR
  • RAZVLAŽILNIK
  • PEČ
  • VIJAČNIK
  • BAGER
  • ZBIRALEC LISTOV
KOMENTARJI (4)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Zgaga Ukrajini
14. 09. 2025 14.46
Nepalske oblasti so imele prav. Ta družbena omrežja so res nekašen rak družbe, ki postaja vse bolj patološka. Namesto, da bi se družili v živo na klopicah, sprehodih kot še pred 20 leti, sedaj folk cele dneve bulji v te telefone.
ODGOVORI
0 0
Lark
14. 09. 2025 14.40
Se pravi Kaja, potem podpiraš da odstavimo EU komisijo, ki je nihče ni izvolil ali jo podpira?
ODGOVORI
0 0
JApajaDAja
14. 09. 2025 13.58
-1
nove imelde, evite...in predvsem "zakulisnice močnim moškim" bodo krojile poti v srečen svet...
ODGOVORI
0 1
Pacient2
14. 09. 2025 13.50
+0
Sovražnik Evrope je tale
ODGOVORI
1 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256