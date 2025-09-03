Kallasova: V Pekingu prizadevanja za izgradnjo novega svetovnega reda

"Ko gledamo predsednika Šija, ki stoji skupaj z voditelji Rusije, Irana in Severne Koreje danes v Pekingu, to ni le protizahodni pogled, temveč predstavlja neposreden izziv mednarodnemu sistemu, zgrajenemu na pravilih," je izjavila Kaja Kallas.

Kot je dejala, ne gre le za simboliko. "Rusko vojno v Ukrajini vzdržuje kitajska podpora. To so realnosti, s katerimi se mora Evropa zdaj soočiti," je dodala na novinarski konferenci o trgovinskem sporazumu EU z državami Mercosurja.

Kasneje je v govoru pred Inštitutom EU za varnostne študije (EUISS) opozorila, da smo priča "namernim poskusom spreminjanja mednarodnega reda", in pozvala Evropo, naj uveljavi svojo "geopolitično moč" v soočenju s svetovnimi izzivi.