Tujina

Kallasova: V Pekingu prizadevanja za izgradnjo novega svetovnega reda

Bruselj, 03. 09. 2025 16.19 | Posodobljeno pred 1 uro

STA , M.S.
36

Udeležba voditeljev Rusije in Severne Koreje ob kitajskem voditelju Ši Džinpingu na vojaški paradi v Pekingu je bila del prizadevanj za izgradnjo protizahodnega "novega svetovnega reda" in predstavlja neposreden izziv mednarodnemu redu, je v Bruslju dejala visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas.

"Ko gledamo predsednika Šija, ki stoji skupaj z voditelji Rusije, Irana in Severne Koreje danes v Pekingu, to ni le protizahodni pogled, temveč predstavlja neposreden izziv mednarodnemu sistemu, zgrajenemu na pravilih," je izjavila Kaja Kallas.

Kot je dejala, ne gre le za simboliko. "Rusko vojno v Ukrajini vzdržuje kitajska podpora. To so realnosti, s katerimi se mora Evropa zdaj soočiti," je dodala na novinarski konferenci o trgovinskem sporazumu EU z državami Mercosurja.

Kasneje je v govoru pred Inštitutom EU za varnostne študije (EUISS) opozorila, da smo priča "namernim poskusom spreminjanja mednarodnega reda", in pozvala Evropo, naj uveljavi svojo "geopolitično moč" v soočenju s svetovnimi izzivi.

Kaja Kallas na Bledu.
Kaja Kallas na Bledu. FOTO: Luka Kotnik

Ruski predsednik Vladimir Putin, severnokorejski voditelj Kim Džong Un in iranski predsednik Masud Pezeškian so bili med več kot 20 svetovnimi voditelji, ki so se udeležili kitajske vojaške parade ob 80. obletnici kapitulacije Japonske v drugi svetovni vojni.

Predsednik Ši je v govoru na paradi, ki je bila demonstracija vojaške moči Kitajske, opozoril, da je svet na razpotju in da človeštvo izbira med mirom in vojno, svojo državo pa je opisal kot "neustavljivo".

KOMENTARJI (36)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Stojadina-sportiva
03. 09. 2025 18.09
Pa dajte no...zadnja leta samo še beremo prepoved tega, obdavčitev onega, podpiranje brezdelja, uničevanje samooskrbe, zatiranje pripadnosti itd...zastavce dvigujemo samo še za druge...a to je recept za prosperiranje? Ko vse skup potegneš deluje kot da se namerno tera v propad mar ne?
ODGOVORI
0 0
Bananistanec
03. 09. 2025 18.09
Verjel bi tem ....., če bi rekli"Nikomur na tem planetu ne bomo dovolili ,da potepta EU, se bomo kar sami"
ODGOVORI
0 0
Bullet5672
03. 09. 2025 18.07
+4
Zahod ne more sprejeti, da ljudje ne bodo večno živeli pod njihovim čevljem... politiki so izgubili kompas. Namesto o sožitju in sodelovanju, oni še kar sanjajo o svetovnem redu.
ODGOVORI
4 0
2mt8
03. 09. 2025 18.03
-1
Slovenci so siti nemških avtomobilov in ameriških operacijskih sistemov. Želijo kitajske avtomobile in kitajske operacijske sisteme, ter Baidu namesto Googla!
ODGOVORI
0 1
Rudar
03. 09. 2025 18.11
Poznaš kakšen kitajski OS?
ODGOVORI
0 0
ap100
03. 09. 2025 18.02
+2
novi svetovni red zagotovo ne bo več po meri zda in evrope, zato se bo treba postaviti na lastne noge -
ODGOVORI
2 0
štrekeljc
03. 09. 2025 17.59
+7
Kaja, si ti zadovoljna z obstoječim svetovnim redom ki temelji na temu, da EU politiki oranžnemu klovnu lezete v rit?
ODGOVORI
7 0
Sixten Malmerfelt
03. 09. 2025 17.58
+3
Notorična OSTRŽKINJA iz Estonije!
ODGOVORI
3 0
Vakalunga
03. 09. 2025 17.57
+7
Ko pogledaš to parado Kitajske vojske, to izpiljenost, finost, kakovost, tehniko..in ostalo, tega Evropa ni sposobna v prihodnjih100 letih je pa jasno, da se je Kalasova ko to vidi podelala v hlače. Strah, ki prežema Evropo in ta ženski kurnik v Bruslju je velik gospod. Ne bo dolgo, ko bo razpad.
ODGOVORI
7 0
Sixten Malmerfelt
03. 09. 2025 17.55
+8
Kaya tebe je povozil čas, ukrajinski kokainc in ameriške elite!
ODGOVORI
8 0
Bozje oko
03. 09. 2025 17.51
+5
Skupaj z UFL polna sovraštva do Rusije - Putina (tako očitno, da se obema tresejo ustnice, ko izrazata svoja prepricanja-propagando o hudobnih Rusih)!!! Pa ja vedo, da so EU ravno zaradi njihovih laži, poveličevanje nacizma in zatiranje manjšin v Ukrajini pahnili v gospodarsko zelo tvegan položaj, saj poceni Ruskih energentov brez posrednikov kmalu več ne bo v EU????!!! EU mora nujno dobiti novo- diplomatsko sposobno vodstvo, ki bo delalo za EU državljane, kajti zdajšnja borba za Ukrajince, ki niso EU članica pomeni propad EU, saj je Ukrajina zbredla v "moro" iz katere se ne bo zlahka zbudila!!!!
ODGOVORI
5 0
Bolfenk2
03. 09. 2025 17.49
+11
V Pekingu, Moskvi in S Koreji imajo prave parade, v EU pa parade ponosa. Potem pa se Kallasova čudi da EU propada.
ODGOVORI
11 0
marmilan
03. 09. 2025 17.49
+4
smrt fašizmu
ODGOVORI
4 0
tech
03. 09. 2025 17.49
+2
To morate popravit "protizahodnega "novega svetovnega reda" in predstavlja neposreden izziv mednarodnemu redu" v "protizahodnega "novega svetovnega reda" in predstavlja neposreden izziv ameriškemu svetovnemu redu". Zgleda da se zahodnim kapitalistom in njihovim lobistom v politiki tresejo hlače.
ODGOVORI
2 0
Bolfenk2
03. 09. 2025 17.47
+9
Kaja Kallas ljubosumna, ker nje ni nihče povabil v Peking. Ugledni svetovni državniki so bili v Pekingu, luzerji pa na Bledu.
ODGOVORI
10 1
JAZsemTI
03. 09. 2025 17.46
+4
Kaja Kalas gre lahko v “vrtec” Šiđimpingi
ODGOVORI
5 1
Dr. No
03. 09. 2025 17.39
+7
In pozvala Evropo naj uveljavi svojo geopoliticno moc. Hahahahahahahahahahahahahahahhaahshahsbsbababababahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahah, umiramo od smeha, v Pekingu in Moskvi jih je od smeha ze toliko umrlo, da ne folgajo krste skup zbijat.
ODGOVORI
9 2
gongash
03. 09. 2025 17.35
+10
Ta kallasova nima za burek. Naj gre brat revijo lady.
ODGOVORI
13 3
St. Gallen
03. 09. 2025 17.35
+1
Ze Elvvis Duspara je rekel, da je zemlja ravna
ODGOVORI
2 1
kakorkoliže
03. 09. 2025 17.33
+8
To histerično od gospodarjev denarja nastavljeno antirusko dekle.
ODGOVORI
9 1
Srebrni breg
03. 09. 2025 17.33
+10
Nekdo mora postaviti red saj ste ga vi demokratični sponzorji vojne in vojni dobičkarji uničili.
ODGOVORI
11 1
