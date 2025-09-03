Kallasova: V Pekingu prizadevanja za izgradnjo novega svetovnega reda

"Ko gledamo predsednika Šija, ki stoji skupaj z voditelji Rusije, Irana in Severne Koreje danes v Pekingu, to ni le protizahodni pogled, temveč predstavlja neposreden izziv mednarodnemu sistemu, zgrajenemu na pravilih," je izjavila Kaja Kallas.
Kot je dejala, ne gre le za simboliko. "Rusko vojno v Ukrajini vzdržuje kitajska podpora. To so realnosti, s katerimi se mora Evropa zdaj soočiti," je dodala na novinarski konferenci o trgovinskem sporazumu EU z državami Mercosurja.
Kasneje je v govoru pred Inštitutom EU za varnostne študije (EUISS) opozorila, da smo priča "namernim poskusom spreminjanja mednarodnega reda", in pozvala Evropo, naj uveljavi svojo "geopolitično moč" v soočenju s svetovnimi izzivi.
Ruski predsednik Vladimir Putin, severnokorejski voditelj Kim Džong Un in iranski predsednik Masud Pezeškian so bili med več kot 20 svetovnimi voditelji, ki so se udeležili kitajske vojaške parade ob 80. obletnici kapitulacije Japonske v drugi svetovni vojni.
Predsednik Ši je v govoru na paradi, ki je bila demonstracija vojaške moči Kitajske, opozoril, da je svet na razpotju in da človeštvo izbira med mirom in vojno, svojo državo pa je opisal kot "neustavljivo".
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.