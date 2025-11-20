Svetli način
Tujina

Kallasova: Z načrtom za mir v Ukrajini se morajo strinjati tudi Ukrajinci in Evropejci

Bruselj, 20. 11. 2025 11.17 | Posodobljeno pred 15 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 6 min
Avtor
Ne.M. , STA
Komentarji
60

Da bi končali vojno v Ukrajini, se morajo z mirovnim načrtom strinjati tudi Evropejci in Ukrajinci, je visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas dejala v odzivu na osnutek načrta za konec vojne, ki naj bi po poročanju medijev predvideval, da Kijev določena ozemlja preda Moskvi.

"Da bi končali to vojno, se morajo s tovrstnimi načrti strinjati tudi Evropejci in Ukrajinci," je Kallasova ob prihodu na zasedanje zunanjih ministrov članic EU v Bruslju povedala o osnutku načrta za konec vojne v Ukrajini, o katerem so poročali tuji mediji in agencije. Poudarila je, da bi lahko ruski predsednik Vladimir Putin takoj končal vojno, če bi nehal bombardirati civiliste in pobijati ljudi, "vendar s strani Rusije doslej nismo videli nobenega popuščanja".

Poudarila je, da bi lahko ruski predsednik Vladimir Putin takoj končal vojno, če bi nehal bombardirati civiliste in pobijati ljudi, "vendar s strani Rusije doslej nismo videli nobenega popuščanja".
Poudarila je, da bi lahko ruski predsednik Vladimir Putin takoj končal vojno, če bi nehal bombardirati civiliste in pobijati ljudi, "vendar s strani Rusije doslej nismo videli nobenega popuščanja". FOTO: Profimedia

Da morata v pogovorih o končanju ruske agresije na Ukrajino sodelovati tudi Kijev in evropske države, je pred zasedanjem poudarilo tudi več ministrov, vključno z zunanjimi ministri Danske Larsom Loekkejem Rasmussenom, Poljske Radoslawom Sikorskim in Nemčije Johannom Wadephulom.

Francoski zunanji minister Jean-Noel Barrot pa je menil, da se mora pot k miru v Ukrajini začeti s prekinitvijo ognja vzdolž frontne črte, ki bi omogočila pogovore o ozemlju in varnostnih jamstvih. Po njegovem mnenju je edina ovira na poti k miru Putin, s tem pa se je strinjal tudi danski minister.

Ukrajina naj bi po poročanju medijev in tujih agencij ta teden od ZDA prejela osnutek načrta za konec vojne z Rusijo. Ta naj bi ta zahteval, da Ukrajina več kot prepolovi število svojih vojakov ter se odpove zasedenemu polotoku Krim in nekaterim drugim delom ozemlja, ki jih trenutno zaseda Rusija. Moskva naj bi v celoti prevzela nadzor nad regijama Doneck in Lugansk na vzhodu Ukrajine, v regijah Herson in Zaporožje pa naj bi medtem večinoma zamrznili frontno črto, obe strani pa bi v večji meri obdržali ozemlja, ki jih trenutno nadzorujeta. Rusija bi po pogajanjih lahko nekaj delov ozemlja tudi vrnila Ukrajini.

Preberi še 'Skrivni dogovor' ZDA in Rusije: 28 skupnih točk za konec vojne?

Zunanji ministri držav članic EU, med njimi ministrica Tanja Fajon, bodo sicer danes razpravljali o nadaljnji podpori Ukrajini, vključno s ta teden predstavljenimi možnostmi za financiranje te podpore. Med temi je tudi uporaba zamrznjenega ruskega premoženja za financiranje 140 milijard evrov vrednega posojila Kijevu.

Vodja madžarske diplomacije Peter Szijjarto je bil ob prihodu na zasedanje kritičen do predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen, ker je v pismu voditeljem članic, v katerem je predstavila možnosti za financiranje podpore, pozvala k dodatni finančni pomoči Ukrajini.

Bruselj bi moral namreč po njegovem mnenju zaradi nedavno razkritega korupcijskega škandala v Ukrajini, ki je odnesel dva ministra, zaustaviti finančno pomoč Kijevu, ne pa pozivati k dodatni pomoči. "Noro je, da predsednica Evropske komisije članicam pošlje pismo, da bi Ukrajini dali še 100 milijard evrov," je povedal.

Ministri pa so na dopoldanskem delu zasedanja govorili tudi o nadaljnjem ukrepanju proti t. i. floti ladij v senci, ki jih Rusija uporablja za izogibanje zahodnim sankcijam. Dansko predsedstvo Sveta EU si po besedah ministra Loekkeja Rasmussena prizadeva poiskati rešitev, ki bi omogočila, da dodajanje plovil na seznam sankcioniranih ladij poteka ločeno od sprejemanja svežnjev sankcij proti Rusiji.

Rubio: Pripravljamo seznam možnih idej

Za trajen mir v Ukrajini bosta morali obe strani v konfliktu popustiti pri svojih zahtevah, je v sredo zvečer sporočil ameriški državni sekretar Marco Rubio, potem ko naj bi Ukrajina od ZDA prejela osnutek mirovnega načrta, ki naj bi od nje med drugim zahteval, da se odpove polotoku Krim in nekaterim drugim ozemljem.

"Končanje zapletene in smrtonosne vojne, kot je ta v Ukrajini, zahteva obsežno izmenjavo resnih in realističnih idej," je na omrežju X zapisal Rubio. Po njegovih besedah bosta morali obe strani v vojni za trajen mir popustiti pri svojih zahtevah.

"Zato pripravljamo in bomo še naprej pripravljali seznam možnih idej za končanje te vojne, ki temelji na prispevku obeh strani v tem konfliktu," je dodal prvi mož ameriške diplomacije.

Francoska tiskovna agencija AFP je v sredo ob sklicevanju na neimenovan vir poročala, da je Ukrajina od ZDA prejela osnutek načrta za končanje vojne. Ta naj bi od nje med drugim zahteval, da število svojih vojakov zmanjša na 400.000 ter se odpove Krimu in nekaterim drugim ozemljem, ki jih trenutno zasedajo ruske sile.

Pred tem je ameriški medij Axios v torek poročal, da vlada predsednika Donalda Trumpa ob posvetovanju z Rusijo v tajnosti pripravlja nov načrt za končanje vojne.

Dokument v 28 točkah naj bi se zgledoval po Trumpovem načrtu za Gazo. Glede na domnevni osnutek naj bi se Rusiji dodelili tudi nekateri deli vzhodne Ukrajine, ki jih trenutno ne nadzira, v zameno bi Washington tako Ukrajini kot Evropi zagotovil varnostna jamstva pred rusko agresijo.

Fajonova: Na spreminjanje ukrajinskih meja s silo ne moremo pristati

Na spreminjanje mednarodno priznanih meja s silo ne moremo pristati, je spričo medijskih poročil o osnutku načrta za končanje vojne v Ukrajini, v skladu s katerim naj bi se ta odpovedala delu ozemlja, danes v Bruslju povedala slovenska zunanja ministrica Tanja Fajon. Meni, da mora vsak mirovni načrt vključevati tudi Ukrajino in Evropo.

"Strinjali smo se in to je bilo tudi moje sporočilo, da ne moremo pristati, da kdorkoli z orožjem, s silo spreminja mednarodno priznane meje, in da mora vsak mirovni načrt zagotovo vključevati tudi Ukrajino in Evropo," je po razpravi zunanjih ministrov EU o ruski agresiji na Ukrajino povedala Fajonova.

Dodala je, da ministri na zasedanju niso prejeli več informacij o domnevnem načrtu za končanje vojne v Ukrajini. Je pa poudarila, da mora vsaka rešitev spoštovati mednarodno pravo in Ustanovno listino Združenih narodov.

Osnutek mirovnega načrta, ki naj bi ga ZDA v minulih dneh posredovale Ukrajini, naj bi po poročanju tujih tiskovnih agencij in medijev od Kijeva med drugim zahteval, da se odpove polotoku Krim in nekaterim drugim ozemljem, ki jih trenutno zasedajo ruske sile.

Zunanji ministri članic unije so sicer razpravljali predvsem o nadaljnjem ukrepanju proti t. i. ruski floti ladij v senci, ki jo Moskva uporablja za izogibanje zahodnim sankcijam. Ta razprava bo po besedah Fajonove v pomoč predvsem pri pripravi naslednjega, že 20. svežnja evropskih sankcij proti Rusiji zaradi njene agresije na Ukrajino.

Več ministrov, vključno z njo, pa je spregovorilo tudi o ta teden predstavljenih možnostih za financiranje nadaljnje podpore Ukrajini. Razprava med članicami se sicer še naprej vrti predvsem okoli ene možnosti, uporabe zamrznjenega ruskega premoženja za financiranje 140 milijard evrov vrednega posojila Kijevu.

Fajonova je v razpravi poudarila, da je treba v zvezi s tem razrešiti še kar nekaj pravnih vprašanj. Podprla je belgijsko stališče, da uporaba v okviru sankcij zamrznjenega ruskega premoženja - to je večinoma shranjeno v Belgiji - zahteva veliko previdnost.

"Če nimamo ustreznih pravnih podlag oziroma ocene fiskalnih posledic za države članice Evropske unije, nas lahko to v prihodnje stane še bistveno več," je opozorila.

Dogovor o tem bodo sicer skušali na zasedanju čez približno mesec dni doseči voditelji držav članic, ki se jim oktobra ni uspelo dogovoriti.

vojna rusija ukrajina kaja kallas
KOMENTARJI (60)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
myomy
20. 11. 2025 14.23
-1
Čakte, da bo Kallasova s svojo Estonijo napadla Ruse. To bo šele enega smeha ...
ODGOVORI
0 1
myomy
20. 11. 2025 14.10
+5
Tudi Srbija bo dobila nazaj Kosovo. Če ne prej pa takrat, ko bo zadnji Kosovar prišel v Slovenijo.
ODGOVORI
6 1
marre
20. 11. 2025 14.13
-2
Zadnjih 500 let je blo Kosovo "Srbsko", še ne 100 let.. Dobili so ga z vojno, izgubili z vojno in pa demografijo.. Če ti knedl mislš, da bo regija kjer je 95% ljudi Albancev in gre za najbolj etično homogeno držav v Evropi, še kdaj v sklopu Srbije, si še bolj za luno kot sm si mislu..
ODGOVORI
1 3
300 let do specialista
20. 11. 2025 14.06
+5
Brezjajčnikov nihče ničesar ne vpraša- NEPRECENLJIVO!!!!!!! Vi ste hujskali in še vedno hujskate, dokazali ste, da vam je interes vojna, v ta namen ste preoblikovali vsa gospodarstva v EU! Samo tiho vi in vaša mirovna prizadevanja.
ODGOVORI
6 1
marre
20. 11. 2025 14.13
-4
Daj ne kruli, spet si zgrešu forum, tam na Sputniku, Informerju, Insajderju se boš počutu bolj domače..
ODGOVORI
1 5
300 let do specialista
20. 11. 2025 14.18
+1
Resnica boli kaj NDH-ovc
ODGOVORI
2 1
marre
20. 11. 2025 14.24
Heheh ti nisi nikol povedu r od resnice.. samo kruliš tisto kar prebereš na prokremeljskih straneh..
ODGOVORI
0 0
marre
20. 11. 2025 14.02
-2
Ja seveda.. Sam okoreli prokremeljski boti mislijo, da se lahko o usodi Ukrajine odločita dva senilna primitiv.ca.. Sploh njihov mali bogec, botoksirani mali kepec iz Kremlja..
ODGOVORI
3 5
galeon
20. 11. 2025 14.02
+7
Neumno EU ne bo nihče vprašal. Sploh pa ne to blondinko.
ODGOVORI
7 0
modelx
20. 11. 2025 13.59
+1
zda zaradi neučinkovitosti zelenfixa že išče naslednika preko 'volitev' v ukrajini. tudi če volitve bodo, bodo 'demokratične' po zda vzorcu
ODGOVORI
3 2
kita 1111
20. 11. 2025 13.57
+4
Te štiri regije so se odločile za priključitev k Rusiji in treba je spoštovati voljo ljudi
ODGOVORI
6 2
marre
20. 11. 2025 14.03
-4
Seveda so se.. Po 10 letih vojne in 4 milijone pregnanih ljudi.. Sploh pa je vsakršno spreminjanje meja in kvazi referendumi med konfliktom, po mednarodnem pravu nično.. Tolk o tej pravljici..
ODGOVORI
1 5
PROTI VSAKRSNI KORUPCIJI
20. 11. 2025 14.07
+1
Tazrn, ce ga v tem primeru podpiseta predsednik in parlament.
ODGOVORI
1 0
300 let do specialista
20. 11. 2025 14.17
+2
Nično, ker gre za Ruse, ko pa umazani zahod širi umazano demokracijo gre pa za voljo ljudstva. Kako prozorno in hinavsko. K sreči se ta "demokracija" že sesuva sama vase.
ODGOVORI
2 0
3320.
20. 11. 2025 13.57
+4
Kot da živijo na drugem planetu.
ODGOVORI
4 0
Pamir
20. 11. 2025 13.55
+5
Se pravi da so se rusofobni EU hujskači podelali in sprejeli poraz.Sedaj pa naj jim še sodijo za hujskanje, nepotrebne žrtve in več 1000 milijardno škodo.
ODGOVORI
7 2
marre
20. 11. 2025 14.03
-3
Ti si res en poseben osebek..
ODGOVORI
0 3
PROTI VSAKRSNI KORUPCIJI
20. 11. 2025 14.08
+1
Jansa te bo kaznoval za kar si napisal…
ODGOVORI
1 0
bb5a
20. 11. 2025 13.55
+11
Kalasova je popolnoma brez stika z realnostjo, niti to ne razume, da je noben ne bo nič vprašal, ker je totalno nepomembna, EU noben več ne jemlje resno... Če pa ukrajina ne bo pristala na pogoje, je pač s časoma ne bo več... zdej pa naj izbirajo.
ODGOVORI
11 0
Naš zmiraj
20. 11. 2025 13.55
+6
Kdo si ti Kaja in kdo bo tebe sploh kaj vprašal
ODGOVORI
6 0
Mens sana
20. 11. 2025 13.53
+3
...........Kallasova živi v paralelnem svetu, enako kot teta Ursula,.......kdo je Ukrajince vprašal, če si želijo vojne, enako jih nihče ne bo vprašal o pogojih končanja.........., njihov škrat Zlodimir je prodal državo z njimi vred Ameriki in Veliki Britaniji, pa še nekaj prisklednikov je bilo poleg.................................
ODGOVORI
3 0
Polde8
20. 11. 2025 13.53
-1
Amerika naj jim da Aljasko, Ukrajina naj pa ostane v celoti ukrajinska.
ODGOVORI
1 2
PROTI VSAKRSNI KORUPCIJI
20. 11. 2025 13.55
+2
Dobra ideja, pojdi na amerisko ambasado in jim to povej. 😆
ODGOVORI
2 0
PROTI VSAKRSNI KORUPCIJI
20. 11. 2025 13.53
+2
Kaja je Estonka. Oni imajo upravicen strah pred Rusi. To je razumljivo. Da pa na vsak nacin kot predstavnica drzavljanov vseh EU postavlja interese te obskurne zepne druavice pred interese cele Evrope - takojsnjegs miru na celini.
ODGOVORI
2 0
patogen
20. 11. 2025 13.51
+2
Naj kalasova potem pove, kako dati Ukrajincem nazaj kos ozemlja. Redki so intervjuji prebivalcev v Ukrajini, vsi pa pravijo le eno, da bi bil že mir, pa naj stane kolikor stane.
ODGOVORI
4 2
PROTI VSAKRSNI KORUPCIJI
20. 11. 2025 13.56
+1
Nisem si mislil, da ti bom kdajkoli stisnil kudos, nadleznez… 😆😆😆😂😂🤣
ODGOVORI
1 0
patogen
20. 11. 2025 14.07
Lahko ga kar vzameš nazaj. Zagotovo pa ne razumeš kaj jaz mislim.
ODGOVORI
0 0
kita 1111
20. 11. 2025 13.48
+3
Glede na to ,da je zdravje G .Putina dobro se bo ta vojna še vlekla nekaj časa Rusija ima časa dovolj za nasprotnike pa dvomim
ODGOVORI
4 1
Vakalunga
20. 11. 2025 13.48
+9
Kaj "" laja "", ko jo nihče ni nič vprašal, tako bo kot bo se zmenili Kitajci, Rusi in ZDA. ))) Lahko pa gre Ona, Žlajdra, Tanja Fajon in Gnusarca na tisto zlato školjko s-rat in si rit brisat z evri iz vreč. žaklov in kartonskih škatel..Katere je Bruselj ukradel delavcem..
ODGOVORI
9 0
PROTI VSAKRSNI KORUPCIJI
20. 11. 2025 13.57
-2
Ne vem, ce se Jansa strinja s teboj… 😆😆😆😆
ODGOVORI
0 2
pravica1
20. 11. 2025 13.45
+4
Nas nihče nič ne vpraša, skušajo nas pa prepričat, da smo za vojno.
ODGOVORI
5 1
Aist 48
20. 11. 2025 13.44
+3
Saj mudi se pri vsem tem samo Američanom,oni so prisilili Ukrajino v vojno,in jo prisilili podpisati sporazum o redkih zemljah,dlje ko se čaka manj ozemlja Ukrajine bodo imeli za izčrpavanje.
ODGOVORI
3 0
TITO50
20. 11. 2025 13.41
+8
Tale vojna hujskačica in zaslužkarica govori neumnosti, Evropa in NATO nimata pri tem nobene besede, o miru ali vojni se lahko pogovarjata samo Rusija in Ukrajina, brez Evrope bi bil tam že 2 leti mir.
ODGOVORI
9 1
Magic-G-spot
20. 11. 2025 13.51
-3
Ce Putko nebi grozil z jedrskimi raketami bi vojna res trajala 3 dni Putin bi pa jedel travo v Sibiriji. Kakorkoli obrnes je tvoj pastir Putin napadel Ukrajino in raketira civile torej je vojni zlocinec.... Ukrajini se bo pomagalo tako dolgo dokler se Rusije ne izcrpa na vseh podrocjih.
ODGOVORI
1 4
