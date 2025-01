Kallasova za novega predstavnika EU predlaga danskega diplomata

Visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas je po neuradnih informacijah STA Petra Soerensena državam članicam v imenovanje za posebnega odposlanca za dialog med Srbijo in Kosovom predlagala v petek. V pismu predstavnikom članic v Političnem in varnostnem odboru je po neuradnih informacijah zapisala, da ima danski diplomat ustrezne izkušnje in veščine, ki jih je pridobil v svoji karieri, med drugim kot vodja delegacije EU. V preteklosti je vodil delegaciji unije v Skopju in Sarajevu.

Predlagala je, da ga Svet EU imenuje za mandat 13 mesecev, ki ga bo nastopil 1. februarja. Za razliko od svojega predhodnika Miroslava Lajčaka bo pristojen zgolj za dialog Beograd-Priština, ne pa tudi za druga regionalna vprašanja.

Predlog naj bi v petek obravnavali stalni predstavniki držav članic pri EU, uradno pa naj bi Soerensena imenovali zunanji ministri na ponedeljkovem zasedanju v Bruslju.