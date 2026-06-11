Kalvarija edinega preživelega leto dni po nesreči

12. junija lani kmalu po vzletu je dreamliner indijske družbe Air India nenadoma zgrmel na tla in zagorel. Nesreča je na letalu in na tleh terjala 260 življenj, preživel je le eden od 241 potnikov in članov posadke. Vishwash Kumar Ramesh se je na presenečenje vseh poškodovan, pretresen, a živ nenadoma pojavil iz razbitin. "Ko sem vstal, so bila okoli mene trupla. Bil sem prestrašen. Vstal sem in začel bežati. Vse okoli mene so bili kosi letala. Nekdo me je zgrabil in me posedel v reševalno vozilo in me odpeljal v bolnišnico," je v eni prvih izjav opisal svojo travmatično izkušnjo.

Mediji po vsem svetu so pisali o čudežu, a že kmalu je postalo jasno, da ima čudež tudi svojo temno plat. Ramesh, ki je v nesreči izgubil brata, se je soočal s krivdo preživelega, zaradi posledic nesreče še danes ne more delati, družina pa se le težko prebija iz meseca v mesec, poroča Guardian.

Zdaj, leto dni po nesreči, zahteva odgovore. Končnega poročila preiskovalcev, ki bi razkrilo, kaj je šlo narobe, namreč še vedno ni. Prejšnji mesec je indijski minister za civilno letalstvo sicer napovedal, da je skoraj končano in da bo objavljeno do obletnice, a obletnica je že jutri.

icon-chevron-right 1 6 icon-chevron-right Po strmoglavljenju letala Air India Profimedia

Nesreča letala Air India AP

Nesreča letala Air India AP

Strmoglavljeno letalo v Indiji Profimedia

Nesreča letala Air India AP

Nesreča letala Air India AP











"Živim z velikimi psihološkimi brazgotinami, z izgubo brata in nenehnimi vprašanji, zakaj se je to zgodilo," je dejal v pogovoru za Press Association. Ista vprašanja, je dodal, si postavljajo vse družine umrlih v nesreči. "Bolj kot karkoli si ljudje zaslužijo poštenost, transparentnost in odgovore. Nič ne bo spremenilo tega, kar se je zgodilo, a družine si zaslužijo jasnost." Ramesh zahteva srečanje z izvršnim direktorjem Air India, načrtuje pa tudi več civilnih tožb, ki jih bo vložil, ko bo objavljeno končno poročilo o nesreči.

Nesreča se je zgodila 12. junija 2025. Letalo Boeing 787 je vsega 32 sekund po vzletu strmoglavilo na poseljeno območje Ahmedabada na zahodu Indije, razbitine pa so zajeli plameni. Kmalu po nesreči je po spletu zakrožil posnetek Ramesha, kako zapušča mesto tragedije, medtem ko se v ozadju vali gost dim.

Preliminarno poročilo je bilo sicer objavljeno natančno mesec dni po nesreči, v njem pa so zapisali, da sta stikali za gorivo v trenutku, ko je letalo doseglo najvišjo zabeleženo hitrost, eno za drugim prešli iz položaja za dotok v položaj za ustavitev. Zatem je letalo hitro začelo izgubljati višino. Zvočni posnetek iz pilotske kabine nakazuje, da je zaradi tega med pilotoma nastala zmeda. Slišati je, kako en pilot sprašuje svojega kolega, zakaj je prekinil dotok goriva, ta pa mu odgovori, da tega ni storil, še piše v poročilu. Stikali sta se vrnili v položaj za dotok goriva in motorja sta znova začela pridobivati moč, a eden od pilotov je takrat že poslal klic v sili. Kontrolorji zračnega prometa so ju vprašali, kaj je narobe, nakar so zagledali strmoglavljenje letala in na prizorišče poklicali reševalce.