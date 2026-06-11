Kalvarija edinega preživelega leto dni po nesreči

12. junija lani kmalu po vzletu je dreamliner indijske družbe Air India nenadoma zgrmel na tla in zagorel. Nesreča je na letalu in na tleh terjala 260 življenj, preživel je le eden od 241 potnikov in članov posadke. Vishwash Kumar Ramesh se je na presenečenje vseh poškodovan, pretresen, a živ nenadoma pojavil iz razbitin. "Ko sem vstal, so bila okoli mene trupla. Bil sem prestrašen. Vstal sem in začel bežati. Vse okoli mene so bili kosi letala. Nekdo me je zgrabil in me posedel v reševalno vozilo in me odpeljal v bolnišnico," je v eni prvih izjav opisal svojo travmatično izkušnjo.
Mediji po vsem svetu so pisali o čudežu, a že kmalu je postalo jasno, da ima čudež tudi svojo temno plat. Ramesh, ki je v nesreči izgubil brata, se je soočal s krivdo preživelega, zaradi posledic nesreče še danes ne more delati, družina pa se le težko prebija iz meseca v mesec, poroča Guardian.
Zdaj, leto dni po nesreči, zahteva odgovore. Končnega poročila preiskovalcev, ki bi razkrilo, kaj je šlo narobe, namreč še vedno ni. Prejšnji mesec je indijski minister za civilno letalstvo sicer napovedal, da je skoraj končano in da bo objavljeno do obletnice, a obletnica je že jutri.
"Živim z velikimi psihološkimi brazgotinami, z izgubo brata in nenehnimi vprašanji, zakaj se je to zgodilo," je dejal v pogovoru za Press Association. Ista vprašanja, je dodal, si postavljajo vse družine umrlih v nesreči. "Bolj kot karkoli si ljudje zaslužijo poštenost, transparentnost in odgovore. Nič ne bo spremenilo tega, kar se je zgodilo, a družine si zaslužijo jasnost."
Ramesh zahteva srečanje z izvršnim direktorjem Air India, načrtuje pa tudi več civilnih tožb, ki jih bo vložil, ko bo objavljeno končno poročilo o nesreči.
Preliminarno poročilo je bilo sicer objavljeno natančno mesec dni po nesreči, v njem pa so zapisali, da sta stikali za gorivo v trenutku, ko je letalo doseglo najvišjo zabeleženo hitrost, eno za drugim prešli iz položaja za dotok v položaj za ustavitev. Zatem je letalo hitro začelo izgubljati višino.
Zvočni posnetek iz pilotske kabine nakazuje, da je zaradi tega med pilotoma nastala zmeda. Slišati je, kako en pilot sprašuje svojega kolega, zakaj je prekinil dotok goriva, ta pa mu odgovori, da tega ni storil, še piše v poročilu.
Stikali sta se vrnili v položaj za dotok goriva in motorja sta znova začela pridobivati moč, a eden od pilotov je takrat že poslal klic v sili. Kontrolorji zračnega prometa so ju vprašali, kaj je narobe, nakar so zagledali strmoglavljenje letala in na prizorišče poklicali reševalce.
Glavni pilot Sumeet Sabharwal je imel več desetletij izkušenj, z njim pa je bil v pilotski kabini še njegov mlajši kolega Clive Kunder. Po objavi preliminarnega poročila so se začela vrstiti namigovanja, da je eden od njiju nesrečo povzročil namerno. Predsednik Indijske zveze pilotov CS Randhawa te zgodbe ne kupi. Preveč lahko je krivdo zvaliti na mrtvega pilota, ki se ne more braniti, je prepričan.
V igri je namreč veliko. Dobro ime Air India, ki se že tako spopada z rdečimi številkami, in njenega največjega lastnika, skupine Tata, ter Boeinga, ki si po vrsti nesreč in drugih varnostnih incidentov želi ohraniti brezhibno varnostno evidenco modela 787 dreamliner, piše BBC.
Pogovarjali so se tudi z nekdanjim preiskovalcem letalskih nesreč Timom Atkinsonom. Tudi on je, podobno kot CS Randhawa, dejal, da je najlažje okriviti pilota, a v primeru Air India se mu to zdi edina verjetna razlaga. "Brez trohice dvoma sem prepričan, da gre za umor in samomor. In če se boste lotili preiskave in poskušali dokazati, da gre za letalsko nesrečo, vam ne bo uspelo – ker ni," je dejal.
V drugem taboru so tisti, ki si prizadevajo za boljše varnostne standarde. Nenazadnje naj bi preiskava nesreče privedla prav k odpravi napak, ki so do nje privedle. Prepričani so, da se je nesreča zgodila zaradi napake na električnem sistemu. Pri tem se sklicujejo na besede nekdanjega vodilnega v Boeingu, ki je kasneje začel opozarjati na nepravilnosti, Eda Piersona, ki pravi, da je imelo omenjeno letalo v letih pred nesrečo serijo tovrstnih tehničnih težav. Air India to zanika.
V predhodnem poročilu je tudi navedeno, da je bilo letalu dovoljeno leteti z znano napako v njegovem "osrednjem omrežju", ki povezuje računalnike letala in pripadajočo elektroniko ter ga pogosto opisujejo kot "osrednji živčni sistem" letala, še piše BBC.
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