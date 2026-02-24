Tujina
Kam je izginila cesta?
Na poti v službo nas lahko preseneti marsikaj, a prebivalci nemškega mesta zagotovo niso pričakovali, da jih bo namesto ceste pričakalo – jezero. Čez noč je namreč izginilo kar 80 metrov glavne ceste, ki se je posula v idilično škrlatno jezero ob njej, za nameček pa je dobeseden prevod imena ceste iz nemščine – cesta preloma, oziroma prelomljena cesta. Zakaj so imeli prebivalci ob tem srečo v nesreči in kdo je kriv, da je cesta izginila?
