Kam na počitnice? Talibani vabijo v Afganistan

Ljudje večinoma potujejo na eksotične destinacije, na morje, v hribe, predvsem pa v varne države. Afganistan običajno ni ravno na vrhu seznama. In ko so talibani prevzeli oblast, je bilo le še malo upanja, da bo turizem v tej državi preživel. A zgodilo se je ravno nasprotno. Ne samo, da je turizem preživel, pravzaprav je doživel razcvet.

Država na križišču civilizacij – od Aleksandra Velikega in Marca Pola, pa vse do sodobnih politikov. Skoraj vsak svetovni voditelj in osvajalec je v Afganistanu pustil svoj pečat. Ostanki velikih bud v Bamijanu, modrina jezer v Band-e Amirju in osupljiv minaret Jam. Ta srednjeazijska država si je zaradi desetletja trajajočih spopadov prislužila slab sloves in od sedemdesetih let prejšnjega stoletja, ko je služila kot del hipijevske poti, tja ni zakorakalo prav dosti turistov. A kljub predsodkom, ki jih imajo številni, tam še zdaleč ni vse tako črno, kot se zdi. "Afganistan že 20 let ni bil tako varen," pišejo navdušeni popotniki na družbenih omrežjih. Vse več je namreč zanimanja za obisk te države, a ostaja tudi veliko vprašanj, predvsem o varnosti in o tem, komu ta razvijajoča se industrija pravzaprav resnično pomaga? Prebivalstvu, ki se zgolj bori za preživetje ali režimu, ki želi spremeniti podobo države v svojo korist?

Hazara, Afganistan FOTO: Shutterstock icon-expand

"Zelo ironično je videti videoposnetke na spletu, na katerih talibanski vodnik in talibanski uradnik dajeta turistom vstopnice za obisk kraja Bamijana," poudarja dr. Farkhondeh Akbari, čigar družina je pobegnila iz Afganistana v času prvega talibanskega režima. Talibani so namreč leta 2001 uničili dva v steno vklesana kipa Bude iz šestega stoletja, ko se leta 2021 znova povzpeli na oblast, pa so prišli na idejo, da bi ju obnovili. Vse več pa je popotnikov, ki ne želijo potovati na standardne, najbolj obiskane turistične destinacije. Ena izmed takih je tudi Sascha Heeney, njen seznam držav, ki jih je obiskala, pa je precej impresiven, a tudi malce nenavaden, piše BBC. A te poti so povsem edinstvene in daleč daleč stran od hotelov s petimi zvezdicami med palmami in turkiznim morjem. "Afganistan je povsem surov," pravi popotniška vodnica iz Brightona. "Ne gre bolj surovo. To je lahko zelo privlačno, če želite videti pravo življenje." In tudi talibani, ki sicer slovijo kot sumničavi, sovražni do tujcev, niso ravno tako negostoljubni. Pozirajo skupaj s turisti, orožje imajo venomer ob sebi in pravzaprav postajajo precej popularni na družbenih omrežjih. Talibani najbrž, ker so v veliki meri izolirani in pod obsežnimi sankcijami, potrebujejo denar. In kdo ga prinaša? Turisti, katerih število se je s 691 v letu 2021 povzpelo na več kot 7000 v lanskem letu, piše AP.

Talibani v Afganistanu FOTO: AP icon-expand

Večina se sicer za potovanje ne odloči v lastni režiji, temveč se pridružijo kakšni turistični agenciji, ki organizira ture po državi. Vodja direktorata za turizem talibanske vlade v Kabulu je že v začetku leta dejal, da bi si želel, da Afganistan postane turistična destinacija, predvsem pa si želi privabiti kitajski trg. Talibani, ki so nekoč vladali Afganistanu, so bili drugačni, ni jih prav dosti zanimalo, kaj si svet misli o njih. A "novi" talibani naj bi si želeli sebe predstaviti v drugi luči. Seveda še vedno obstajajo nevarnosti pri potovanju. Ena izmed največjih pa niso talibani, temveč teroristična skupina ISIS, ki pogosto izvaja napade. Zadnji se je zgodil na tržnici v Bamijanu, kjer so umrli trije španski turisti in en Afganistanec. Del razloga za zdajšnjo varnost je tudi ta, da so bili med 20-letno vojno, ki je zajela državo po ameriški invaziji, za večino nasilja odgovorni prav talibani. A ne samo oni, tudi afganistanske sile pod vodstvom ZDA so odgovorne za velik del žrtev. Je potovanje v Afganistanu varno za žensko? Veliko žensk je turističnih vodnic, ki vodijo skupine v Afganistan. Podjetje Young Pioneer Tours, ki ima dolgoletne izkušnje z organizacijo počitnic v Severni Koreji in na podobnih destinacijah, celo organizira izključno ženska potovanja v Afganistan. Stroga talibanska pravila za ženske, zaradi katerih ženske skorajda ne smejo delati, ne smejo obiskovati srednjih šol in fakultet ter celo določenih parkov, namreč ne izključujejo turistk. Vseeno pa obstajajo razlike med žensko in moškim v tej državi. "Moški se ne morejo pogovarjati z ženskami," je pojasnil eden od vodičev za BBC. "Naše turistke so imele priložnost sedeti z Afganistankami in od njih pridobiti dragocene informacije o državi in njihovem življenju."

Afganistanske ženske FOTO: Shutterstock icon-expand