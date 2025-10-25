Svetli način
Kamala Harris se 'morda' vrača

London, 25. 10. 2025 14.51 | Posodobljeno pred 1 uro

L.M.
Nekdanja podpredsednica ZDA Kamala Harris je v prvem intervjuju za britanske medije po porazu proti Donaldu Trumpu razkrila, da razmišlja o novi predsedniški kandidaturi leta 2028. V pogovoru za BBC je dejala, da se "morda" še vedno vidi v vlogi predsednice in da je prepričana, da bo v prihodnosti v Beli hiši zagotovo ženska. Harrisova je hkrati ostro kritizirala svojega nekdanjega tekmeca Trumpa, ki ga je označila za "tirana", ter dejala, da so se njena opozorila o njegovem avtokratskem vodenju izkazala za pravilna.

V intervjuju za BBCjevo oddajo Sunday z Lauro Kuenssberg je Kamala Harris prvič javno nakazala, da resno razmišlja o novi predsedniški kandidaturi po svojem porazu proti Donaldu Trumpu leta 2024. Na vprašanje, ali bo prav ona tista, ki bo postala prva predsednica ZDA, je odgovorila le: "Morda." Dodala je, da sicer še ni sprejela končne odločitve, vendar kot je rekla glede politike: "Nisem še končala."

"Svoje življenje sem posvetila služenju ljudem, to je v moji krvi," je dejala nekdanja podpredsednica, ki je med predsedovanjem Joeja Bidna veljala za eno najvidnejših političark v ZDA.

Kamala Harris
Kamala Harris FOTO: AP

Harrisova je zavrnila ankete, ki jo postavljajo med zunanje kandidate demokratske stranke, celo za hollywoodskim igralcem Dwaynom The Rock Johnsonom. "Če bi poslušala ankete, ne bi kandidirala ne za svojo prvo ali drugo funkcijo, in zagotovo ne bi sedela tukaj," je odgovorila.

V intervjuju je ostro napadla tudi Donalda Trumpa, ki ga je označila za "tirana" in "avtokratskega" voditelja. Po njenih besedah so se številna opozorila iz kampanje izkazala za pravilna: "Rekel je, da bo ministrstvo za pravosodje opremil z orožjem in točno to je tudi storil."

Kot primer je navedla tudi primer suspendiranja komika Jimmyja Kimmela s strani televizije ABC, potem ko se je v oddaji pošalil na račun republikanske reakcije na smrt vplivneža Charlieja Kirka. Harrisova meni, da je bil pritisk na televizijsko mrežo politično motiviran in da je Trump "tako občutljiv na kritiko, da je poskušal utišati celoten medij."

Donald Trump
Donald Trump FOTO: AP

 Ostro je kritizirala tudi ameriške poslovne elite in institucije, ki so se po njenem mnenju prehitro uklonile predsednikovim zahtevam. "Mnogi klečijo pred nogami tirana, ker si želijo biti blizu oblasti, si zagotoviti združitev podjetij ali se izogniti preiskavi," je povedala za BBC.

Iz Bele hiše so se na njene izjave odzvali z ostro kritiko. "Ko je Kamala Harris izgubila z velikim zaostankom, bi morala razumeti, da Američanov ne zanimajo njene absurdne laži," je dejala Trumpova predstavnica Abigail Jackson.

Harrisova trenutno promovira svojo knjigo 107 dni, v kateri opisuje svoj kratkotrajni, a intenziven predsedniški boj po tem, ko se je Joe Biden po mesecih ugibanj glede svojega zdravja umaknil iz tekme. Knjiga razkriva zakulisje kaotične kampanje in osebne dileme, s katerimi se je soočala v zadnjih tednih pred volitvami.

Joe Biden
Joe Biden FOTO: AP

Čeprav priznava, da so s kampanjo prepozno začeli, trdi, da razlika v glasovih ni bila velika. Ljudsko glasovanje je bilo res zelo tesno, z manj kot dvema odstotkoma glasov. Vendar pa jo je Trump premagal na volilnem kolegiju, kjer ima vsaka država določeno število glasov, ki se seštevajo.

Danes Kamala Harris še vedno potuje s svojim spremstvom, tokrat ne po državi, ampak po svetu, v okviru promocije knjige. Nekateri pa menijo, da bi lahko šlo za več kot le knjižno turnejo.

Kamala Harris Donald Trump predsedniške volitve ZDA
