Kamala Harris navdušila podpornike v Milwaukeeju

"V teh vlogah sem obravnavala različne storilce kaznivih dejanj. Nasilneže, ki so zlorabljali ženske, goljufe, ki so kršili pravila zaradi lastnih koristi. Zaupajte mi, ko rečem, da poznam tipe, kot je Donald Trump," je dejala Harrisova o republikanskem kandidatu, ki je bil letos na sodišču spoznan za krivega ponarejanja poslovnih dokumentov, pred tem pa spolnega napada in poslovnih prevar.