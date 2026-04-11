Tujina

Kamala Harris o kandidaturi: Morda. Morda. Razmišljam o tem

New York, 11. 04. 2026 15.52 pred 17 dnevi 1 min branja 10

Avtor:
Ne.M. STA
Kamala Harris

Nekdanja ameriška podpredsednica Kamala Harris je v petek dejala, da razmišlja o kandidaturi za predsednico ZDA na volitvah leta 2028. Na konferenci v New Yorku je dejala, da bi "morda" lahko znova kandidirala, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

FOTO: AP

"Morda. Morda. Razmišljam o tem," je dejala 61-letna demokratka glede vnovične predsedniške kandidature, potem ko je na volitvah leta 2024 kot kandidatka demokratov izgubila proti republikancu Donaldu Trumpu, ki je nato januarja lani nastopil svoj drugi mandat.

Za predsedniški položaj se je hotela potegovati že leta 2019, ko je objavila svojo kandidaturo za demokratsko predsedniško nominacijo, ki jo je kasneje umaknila. Predsedniški kandidat demokratov je bil nato na volitvah leta 2020 Joe Biden, ki je bil tudi izvoljen. Ob prevzemu položaja januarja 2021 je postala podpredsednica ZDA.

KOMENTARJI10

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

mungus
11. 04. 2026 18.11
Harrisovo je ta-žuti bluzer imel za neprištevno...sedsj se pa je pokazalo kdo je neprišteven in totalno možgansko zglajzan.
Razumnež
11. 04. 2026 17.45
Kamela.... omenjaš razmišljanje.... A te fejst boli?
Bad Minton
11. 04. 2026 17.17
Bolje da ne !
Tho mp son
11. 04. 2026 17.09
"Samo da je ženska" pa bo vse ok a ne ? Bolano !
Nace Štremljasti
11. 04. 2026 16.54
slabšega od truplna ter plešastega janeza izdajalca slovenskega naroda,bivšega komunista ne dobiš,če ga iščeš z najmočnejšo baterijo pri sončnem dnevu amen
Tho mp son
11. 04. 2026 17.08
Res ni treba iskat , ker si to kar ti sam !
mungus
11. 04. 2026 18.12
se popolnoma strinjam.
Uporabnik1921539
11. 04. 2026 16.44
trump je nikakrsen,je skododelec za vse.Zenska na vrhu USA pa tudi ni nekaj,cesar si je treba zeleti
misterbin
11. 04. 2026 16.05
Boljša sigurno od Trumpa ona ne bi netila vojn
Slavko BabIč
11. 04. 2026 16.04
Boljš, da greš v Mehiko in kandidaturo pustiš sposobnejšim!
bibaleze
Portal
Damjan Murko iskreno o očetovstvu: "Ko sem prvič držal sina v naročju, sem pomislil, da je moje javno življenje končano"
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
zadovoljna
Portal
Največji strah slovenske podjetnice se je preoblikoval v njeno moč
Dnevni horoskop: Strelci si želijo svobode, kozorogi iščejo napredek
Dnevni horoskop: Strelci si želijo svobode, kozorogi iščejo napredek
Balerinke, ki ustvarijo optično iluzijo in poskrbijo, da smo videti vitkejše
Balerinke, ki ustvarijo optično iluzijo in poskrbijo, da smo videti vitkejše
4 razlogi, zaradi katerih si ljudje grizejo nohte
4 razlogi, zaradi katerih si ljudje grizejo nohte
vizita
Portal
Tiha kostna motnja, ki prizadene 40 % odraslih: zakaj je tako nevarna?
Strokovnjaki razkrivajo preprost način za zmanjšanje zdravstvenih tveganj sedenja
Strokovnjaki razkrivajo preprost način za zmanjšanje zdravstvenih tveganj sedenja
Zakaj ne izgubite maščobe na trebuhu: to so najpogostejši razlogi
Zakaj ne izgubite maščobe na trebuhu: to so najpogostejši razlogi
Kdaj in zakaj se ljudje spremenijo, ko dobijo moč?
Kdaj in zakaj se ljudje spremenijo, ko dobijo moč?
cekin
Portal
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Nova pravila pri Lufthansi
Nova pravila pri Lufthansi
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
moskisvet
Portal
Nekdanji smučar odločno: življenje po smrti obstaja
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
dominvrt
Portal
'Mene bi kap': posnetek modrasov sprožil val strahu
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
okusno
Portal
Piknik revolucija: jed, ki zasenči čevapčiče in pleskavice
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Sladica brez peke, ki bo popestrila praznične dni
Sladica brez peke, ki bo popestrila praznične dni
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
voyo
Portal
Kmetija
Verstappen: Po svoji poti
Verstappen: Po svoji poti
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
Sanjski moški
