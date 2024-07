Kamala Harris - podpredsednica, ki jo je Biden podprl za svojo naslednico

81-letni Joe Biden ji je v nedeljo, ko je sporočil, da odstopa od kampanje, izrazil vso podporo. "Demokrati - čas je, da stopimo skupaj in premagamo Trumpa. Izbira Kamale Harris za podpredsednico je bila moja najboljša odločitev," je sporočil.

Kamala Harris je bila šele tretja podpredsedniška kandidatka večje stranke v zgodovini ZDA in obenem prva temnopolta ter hkrati tudi azijskega izvora.

Trump in drugi republikanci so v zadnjih tednih, ko je postajalo vse bolj jasno, da bi se Biden lahko umaknil, okrepili napade na Kamalo Harris.

Zdaj se bo - če jo bodo na konvenciji sredi avgusta demokrati podprli - soočila z Donaldom Trumpom , ki je leta 2016 v tekmi porazil Hillary Clinton in ji preprečil, da bi postala prva predsednica ZDA.

Demokratka iz Kalifornije se je sicer, od kar je postala podpredsednica, soočala z razmeroma nizko podporo v javnosti, šele v zadnjem času je ta nekoliko zrasla. Predsednika je, ko se je odločil za vnovično kandidaturo, podpirala. Tudi v zadnjih tednih, ko so se vrstili pozivi Bidnu, naj se umakne, mu je ostala zvesta.

Podprla legalizacijo marihuane, prepoved polavtomatskega orožja, višje davke za bogate ...

Kamala Devi Harris se je rodila 20. oktobra 1964 v kalifornijskem Oaklandu materi indijskega rodu Shyamali Gopalan in očetu jamajškega rodu Donaldu Harrisu. Mama je bila znanstvenica, oče pa profesor ekonomije na univerzi Stanford.

Po študiju prava je začela kariero kot tožilka in leta 2003 je bila izvoljena za okrožno tožilko San Francisca. Na tem položaju je ostala do leta 2011, ko je po zmagi na volitvah leta 2010 nastopila položaj pravosodne ministrice Kalifornije. Leta 2016 je zmagala na volitvah za zvezni senat.

Kot senatorka je podpirala zdravstveno reformo, postopno legalizacijo marihuane, pot do državljanstva za nezakonite priseljence v ZDA, prepoved polavtomatskega orožja, davčno reformo z višjimi davki za bogate in podobne liberalne cilje. Na zaslišanjih v odborih se je zaradi tožilskih izkušenj izkazala za ostro in neizprosno zasliševalko.

Ko se je leta 2019 odločila za predsedniško kandidaturo je uvodoma veljala za kandidatko z možnostmi za uspeh, a je iz tekme kmalu izstopila. Biden si jo je nato izbral za podpredsedniško kandidatko.

Harris je od leta 2014 poročena z odvetnikom Douglasom Emhoffom, s katerim nimata otrok. Emhoff ima dva otroka iz prejšnjega zakona.