Kamala Harris prepričuje temnopolte moške, Trump pa ženske

Kamala Harris je imela v Detroitu intervju z znanim temnopoltim radijskim voditeljem Charlamagneom tha Godom , kjer je med drugim obljubila legalizacijo marihuane in nadaljevanje prizadevanj za izboljšanje življenj temnopoltih. Dan prej je objavila agendo za boljše priložnosti za temnopolte moške, ki med drugim vključuje ugodnejša gospodarska posojila in večja vlaganja v študije bolezni, ki so pogostejše pri temnopoltih.

Trump med kampanjo večkrat ponovil, da bo njihov največji zaščitnik

Trump pa je medtem v torek v Georgii posnel javno tribuno za televizijo Fox News, ki bo predvajana nocoj in na kateri so nastopile izključno ženske. Trump zaradi imenovanja vrhovnih sodnikov, ki so razveljavili pravico do splava, v anketah zaostaja pri ženskah in med kampanjo je večkrat ponovil, da bo njihov največji zaščitnik.

Trump je torek sicer začel v Chicagu, kjer je članom Gospodarskega kluba razlagal, da bodo višje carine na uvoz iz tujine Američanom zagotovile blaginjo. "Carine so zame najlepša beseda v slovarju, čeprav potrebujejo službo za odnose javnostjo," je dejal Trump v pogovoru z urednikom medija Bloomberg Johnom Micklethwaitom.