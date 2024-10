Kamala razkrila 'odlične' zdravniške izvide: 'Kje so Donaldovi?'

Donald Trump in Kamala Harris

Ob tem so v njegovi ekipi dejali še, da je imel Trump v času kampanje izjemno naporen in aktiven urnik ter da Harrisova nima Trumpove vzdržljivosti.

Je pa vodja Trumpove kampanje Steven Cheung ob tem dejal še, da so podrobnosti o zdravstvenem stanju njihovega kandidata prostovoljno delili po poskusu atentata, ki ga je preživel poleti. "Takrat so vsi ugotovili, da je popolnega in odličnega zdravja," je dejal.

Navedel je tudi zdravniško pismo iz novembra 2023, v katerem je zapisano, da je nekdanji predsednik fizično "povsem v mejah normale", izbidi njegovega kognitivnega stanja pa da so "izjemni".

'Na vrsti si ti'

Do novega nastavljanja polen med kandidatoma je prišlo po tem, ko je Bela hiša objavila zdravniško poročilo, ki trdi, da je ameriška podpredsednica fizično in duševno sposobna za opravljanje funkcije predsednice. Več kot tri leta je njen zdravnik polkovnik ameriške vojske dr. Joshua Simmons, ki je zapisal, da je bil njen zadnji aprilski pregled brez posebnih odkritij.

Simons je povedal, da kandidatka ohranja zdrav in aktiven življenjski slog, ter dodal, da ima sicer družinsko anamnezo raka na debelem črevesu in da trpi za alergijami. A tudi da se Harrisova drži priporočene preventivne nege, vključno s kolonoskopijo in letnimi mamografijami.