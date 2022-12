Kamčatka in Nova Zelandija že vstopili v leto 2023

Medtem ko v večjem delu sveta še potekajo priprave na novo leto, so se nekatere države od starega leta že poslovile. 2023 so že pozdravili na nekaterih tihomorskih otokih, pa tudi na Novi Zelandiji in Kamčatki. Otoška država Kiribati je bila prva na svetu, ki je dočakala novo leto. Čez manj kot uro bodo novo leto proslavili tudi v Sydneyju, kjer se po več letih obeta silvestrovanje brez covidnih omejitev.

Medtem ko so v peščici držav že proslavili vstop v novo leto, se druge na vstop v 2023 še pripravljajo. Vse pa je že nared v Avstraliji, kjer jih do prehoda v '23 loči še manj kot ena ura. Avstralci bodo tokrat po dveh letih novo leto počakali brez covidnih omejitev, v prestolnici pa pričakujejo tudi večje število turistov. Skupaj naj bi se v mestu zbralo več kot milijon ljudi. "Pravimo, da se Sydney to leto to leto vrača z udarnim začetkom silvestrovanj po svetu," je povedal župan mesta Clover Moore. Ognjemet, namenjen družinam, je nebo obarval že ob 21. uri. Nad znamenito operno hišo se je zasvetilo več kot 2000 ognjemetov, še 7000 raket bodo opolnoči v zrak spustili nad pristaniščem. Prvič po 12 letih bodo rakete hkrati spuščali s štirih stavb, kar bo ustvarilo "spektakularno predstavo", piše Skynews. Po Avstraliji na vrsti Severna Koreja, zadnji bodo v novo leto stopili v Los Angelesu Po Avstraliji bo ob 16. uri popoldan po našem času v novo leto vstopila Severna Koreja, približno uro za njo pa še Hong Kong in Tajvan. Na Kitajskem se na silvestrovanja pripravljajo kljub porastu okužb s koronavirusom. Vstop bodo z večjimi dogodki proslavili v Pekingu, Šanghaju in ob kitajskem zidu. Ob 18. uri po našem času bodo prihod novega leta pozdravili na Tajskem, dve uri kasneje v Pakistanu, ob 20. uri pa v Združenih arabskih Emiratih. Rusija bo novo leto proslavila ob 22. uri po našem času. Po večini srednje Evrope, ki bo v leto 2023 vstopila skupaj s Slovenijo, bodo uro za tem novo leto praznovali še v Londonu in na Irskem. V New Yorku se obeta spektakularen zaključek veselega decembra Ob tretji uri zjutraj po našem času sledi še Brazilija, ob šestih zjutraj pa New York. Zadnji bodo ob 9. uri dopoldan po našem času v novo leto vstopili v Los Angelesu.