Kamela, ki naj bi ji lastnik odrezal nogo, dobila protezo

Kameli Cammie je njen lastnik junija lani domnevno odrezal sprednjo desno nogo. Šlo naj bi za kazen, ker je med iskanjem hrane zašla na polje. Potem ko je na družbenih omrežjih zakrožil video posnetek poškodovane živali, so lokalne oblasti takoj ukrepale. Dan po objavi so jo prepeljali v zavetišče za živali v več kot 250 kilometrov oddaljeno mesto Karači, kjer je še danes.

Po oskrbi rane in začetni rehabilitaciji je zavetišče pri podjetju iz ZDA priskrbelo nožno protezo, da bi lahko Cammie znova hodila po vseh štirih. Vodja zavetišča Šema Kan je povedala, da je začela jokati, ko jo je prvič videla hoditi s protezo. "To je bila uresničitev sanj," je dejala.

Pojasnila je, da je bila kamela ob prihodu v zavetišče zelo prestrašena in da so bili priča njenim srce parajočim krikom. Bala se je moških, je dodala. Eden največjih izzivov, s katerimi so se soočali skrbniki, pa je bil pridobiti njeno zaupanje.

Da bi ji pomagali pri okrevanju, so ji tudi predstavili še eno mlado kamelo. Njena prisotnost ji je prinesla tolažbo in Cammie se je ob pogledu na novo spremljevalko prvič poskusila postaviti na tri noge. Pred tem je bila okoli pet mesecev zaprta v ogradi.

Veterinar Babar Husain je povedal, da Cammie ne silijo v hojo, ampak da po namestitvi nožne proteze počakajo 15 do 20 minut, da se sama postavi na noge in počasi hodi. Dejal je še, da bo potrebovala še 15 do 20 dni, da se bo popolnoma prilagodila na novo umetno okončino. Jo pa nameravajo do konca obdržati v zavetišču.