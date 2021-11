Kamele in lama pobegnile iz madridskega cirkusa in tavale po ulicah prestolnice

Živali so se nahajale v bližini cirkusa. Policisti so zanje poskrbeli in jih cirkusu vrnili "varne in zdrave", so sporočili s policije. Vodja cirkusa Mati Munoz je za medije povedal, da je bila električna ograja okoli ograde za živali prerezana.

Za dogodek je okrivil aktiviste, ki po njegovih besedah vsako leto protestirajo proti cirkusu. Povedal je, da mu je odleglo, ko je izvedel, da so našli lamo in kamele. "Nič se ni zgodilo, hvala bogu," je povedal.

Kot je pojasnil, gre za baktrijske kamele, ki izvirajo iz puščav srednje in vzhodne Azije in lahko preživijo v ekstremnih razmerah. Večina jih je danes udomačenih.