Tujina

Kamele v Savdski Arabiji bodo dobile potne liste

Rijad, 04. 02. 2026 15.22 pred 11 dnevi 1 min branja 4

Avtor:
K.H. STA
Kamela

Savdska Arabija je v torek predstavila pobudo, s katero bo kamelam uredila identifikacijske dokumente oziroma neke vrste potne liste, je sporočilo savdsko ministrstvo za okolje, vodo in kmetijstvo.

S tem ukrepom bodo povečali "produktivnost in učinkovitost v sektorju ter vzpostavili zanesljivo referenčno bazo podatkov o kamelah", je po navedbah AFP zagotovilo ministrstvo.

V identifikacijskem dokumentu posamezne kamele, ki bo služil kot neke vrste potni list, bodo vpisani podatki, kot so ime živali, številka čipa, številka potnega lista, starost, spol, barva, podatki o cepljenjih in podobno. Priloženi pa bosta tudi fotografiji živali, je danes poročal savdski vladi naklonjeni medij Saudi Gazette.

Oblasti v Savdski Arabiji so leta 2024 ocenile, da je v državi okoli 2,2 milijona kamel. Kraljevina na festivalih organizira lepotna tekmovanja za kamele, na katerih navdušenci zapravijo tudi na stotine tisoče dolarjev za tekmovalne živali.

Kamele v puščavi Savdske Arabije
Kamele v puščavi Savdske Arabije
FOTO: AP

V ostri tekmovalni konkurenci so se bolj brezobzirni lastniki kljub visokim zagroženim kaznim posluževali raznih lepotnih posegov na kamelah, kar oblasti v zadnjih letih poskušajo zatreti, saj želijo spodbujati naraven videz živali.

Med lepotnimi posegi so bili priljubljeni zlasti takšni, ki so kamelje ustnice napravili daljše in bolj povešene, grbe pa lepših oblik, navaja AFP.

kamela savdska arabija potni list
