Kamele v Savdski Arabiji bodo dobile potne liste

S tem ukrepom bodo povečali "produktivnost in učinkovitost v sektorju ter vzpostavili zanesljivo referenčno bazo podatkov o kamelah", je po navedbah AFP zagotovilo ministrstvo.

V identifikacijskem dokumentu posamezne kamele, ki bo služil kot neke vrste potni list, bodo vpisani podatki, kot so ime živali, številka čipa, številka potnega lista, starost, spol, barva, podatki o cepljenjih in podobno. Priloženi pa bosta tudi fotografiji živali, je danes poročal savdski vladi naklonjeni medij Saudi Gazette.

Oblasti v Savdski Arabiji so leta 2024 ocenile, da je v državi okoli 2,2 milijona kamel. Kraljevina na festivalih organizira lepotna tekmovanja za kamele, na katerih navdušenci zapravijo tudi na stotine tisoče dolarjev za tekmovalne živali.