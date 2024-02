Trgovina z mamili: Kameniku naj bi med hišno preiskavo zasegli kokain

V obsežni četrtkovi akciji, v kateri je sodelovalo 250 policistov in kriminalistov, je Policija prijela 20 oseb. Podrobnosti še niso znane, a po neuradnih podatkih naj bi bil med prijetimi tudi Kristijan Kamenik. Policisti naj bi mu med hišno preiskavo zasegli več kot kilogram kokaina. Kamenik, ki je javnosti sicer poznan predvsem iz primera Tekačevo, je bil v preteklosti zaradi trgovanja z drogami že za zapahi v tujini. Italijanski policisti so ga leta 2016 prestregli v Milanu in mu zasegli skoraj 50 kilogramov kokaina.

Kot je včeraj sporočila Policija, so kriminalisti v sklopu dalj časa trajajočih preiskav uspeli razbiti kriminalno združbo, ki se ukvarja s preprodajo prepovedanih drog. V zaključni akciji, ki je potekala na območju celotne Slovenije, je sodelovalo približno 250 kriminalistov in policistov. Preiskave so izvedli na 20 lokacijah, pridržali pa so 20 oseb. Policija novih informacij danes ne razkriva, podrobnosti primera bodo predstavili predvidoma na novinarski konferenci v začetku prihodnjega tedna. Kot smo poročali, je po naših neuradnih informacijah glavni osumljenec in tudi vodja kriminalne združbe Kristijan Kamenik, javnosti poznan iz primera Tekačevo. Kot je v oddaji 24UR ZVEČER pojasnila novinarka časnika Večer Damijana Žišt, je Kamenik po prihodu iz italijanskega zapora živel v okolici Slovenske Bistrice. Neuradno naj bi tam kriminalisti včeraj našli več kot kilogram prepovedane droge kokain.

Kristijan Kamenik na sodišču FOTO: Bobo icon-expand

Po besedah Žištove je imel Kamenik najverjetneje povezave z mednarodnimi kriminalnimi združbami in se je ukvarjal s tihotapljenjem droge, zaradi česar je bil v preteklosti že v zaporu. Prepričana je, da bo sodnik zanj odredil pripor, saj gre za specialnega povratnika. Če bo zoper njega odrejena sodna preiskava, kasneje pa vložena še obtožnica, bo njegova predkaznovanost vplivala na izrek kazni, pravi Žištova. Sodišča so namreč strožja pri povratnikih kot pa pri tistih, ki so prvič sedli na zatožno klop.

Kamenika so zaradi trgovine z mamili v preteklosti obravnavali že v Srbiji, na Hrvaškem in v Italiji. Srbsko sodišče je leta 2016 na že tretjem sojenju Kamenika obsodilo na leto in devet mesecev zapora ter na 10 let izgona iz države po prestani kazni, ker naj bi leta 2004 v njihovo državo pretihotapil heroin. Srbsko vrhovno sodišče je kasneje sodbo razveljavilo. Njegov odvetnik je namreč vztrajal, da Slovencu ne bi smeli soditi v njegovi nenavzočnosti.