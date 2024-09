Kamera na armaturni plošči ujela tragičen trenutek, ko se zruši most

OGLAS

Smrtonosni tajfun Yagi, ki pustoši po Aziji, je v Vietnamu terjal življenja tudi v prometu. Na severu države je zadel 375 metrov dolg most, na katerem je bilo takrat precej prometa. Po poročanju lokalnih medijev je skupaj z delom mostu padlo tudi 10 avtomobilov in dva skuterja. Kamera na armaturni plošči enega izmed vozil, ki so obstala tik pred mestom nesreče, je ujela trenutek zrušenja mostu in tovornjaka, ki zapelje v usodno luknjo. Posnetek je v svet poslala tiskovna agencija AP, VnExprees pa je povzel zgodbo dveh preživelih, Tronga in Haja. Videl tovornjakarja, ki ga je odneslo V ponedeljek sta okoli 10. ure na skuterju ravno prečkala most Phong Chau v provinci Phu Tho, ko se je vse začelo tresti. Bila sta na treh četrtinah poti čez reko, mislila sta, da tresenje povzroča tovornjak, ki vozi za njima, zato sta nadaljevala pot. "Čez nekaj trenutkov je zadaj zaslišal neznanski hrup. Še preden sem se lahko ozrl, sva skupaj z motorjem že padala v globino," je nesrečo opisal Trong.

Uničen most FOTO: AP icon-expand

Ob tem je zagledal tudi tovornjak, ki je vozil v nasprotni smeri, treščil je v vodo in odnesel ga je močan tok. "Mislil sem, da bom umrl," je v bolnišnici priznal pretresen Vietnamec. Življenje jima je rešil beton Toda s Hajem sta imela več sreče kot voznik tovornjaka. Nista namreč padla v vodo, ampak sta pristala na betonskem bloku podpornega stebra približno dva do tri metre pod mostom. Do deroče reke, ki je odnašala padla vozila, ju je ločevalo še pet metrov. Manjkal je celoten del mostu nad njima. Spominja sta, kako sta le molče sedela in se tresla. Kmalu so na pomoč prihiteli očividci tragedije. Ker pri roki ni bilo vrvi, so ustvarili človeško verigo in se spustili k njima, da bi jima pomagali na varno. Oskrbeli so ju v lokalni bolnišnici, kjer so ugotovili, da sta utrpela le nekaj prask, in presrečni Trong je lahko spet objel ženo in otroke.

Deroča reka je odnesla številna vozila. FOTO: AP icon-expand

A številne družine so zaman čakale na ta trenutek. Poleg Tronga in Haja so uspeli rešiti le še dva človeka, 13 ljudi pa še vedno pogrešajo. Usodno izpodjedanje Vietnamske oblasti so vojski naročile, naj nemudoma začne postavljati pontonski most, da bi premostili vrzel, ki zeva nad reko, piše BBC. Most je bil leta 1995 zgrajen iz jekla in armiranega betona. Sestavljen je iz osmih lokov, dva 64-metrska nosilna, ki sta se porušila, sta bila prvotno proizvedena v Bolgariji, navaja omenjeni lokalni časnik.

Cesta, ki je več ni FOTO: AP icon-expand

Richard Fish, strokovnjak za mostove, ki se ukvarja prav z njihovimi zrušitvami, meni, da se je Phong Chau podrl zaradi izpodjedanja, ki je uničilo vmesne nosilce v reki. Dejal je, da je bil tok Rdeče reke takrat izjemno močan, ki ga je še okrepilo odtekanje voda z gorskih območij, kar je posledica obilnih padavin zaradi tajfuna Yagi, navaja New Civil Engineer.