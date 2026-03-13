Kamera posnela grozljivi padec plezalca

Nesreča se je zgodila minulo soboto, ko se je plezalec v družbi prijatelja vzpenjal na vrh gore Rysy, del gorovja Tatre, ki se razteza med Poljsko in Slovaško.
Rysy ima tri vrhove, eden od njih velja za najvišji vrh Poljske.
Razmere za plezanje so bile v soboto izjemno ugodne: bilo je sončno, brez vetra, snežna podlaga je bila stabilna.
A plezalec je v nekem trenutku narobe stopil in izgubil ravnotežje, nato pa se kotalil po strmem pobočju z veliko hitrostjo. Očividci so mu nemudoma priskočili na pomoč, njegov prijatelj, ki je zdravnik, pa je po pregledu ocenil, da je z njim vse v redu. Plezalec je namreč poročal le o bolečini v mezincu. Posredovanje reševalnih služb tako ni bilo potrebno, saj sta se plezalca po nesreči sama vrnila v dolino.
