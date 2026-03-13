Kamera posnela grozljivi padec plezalca

Nesreča se je zgodila minulo soboto, ko se je plezalec v družbi prijatelja vzpenjal na vrh gore Rysy, del gorovja Tatre, ki se razteza med Poljsko in Slovaško.

Razmere za plezanje so bile v soboto izjemno ugodne: bilo je sončno, brez vetra, snežna podlaga je bila stabilna.

A plezalec je v nekem trenutku narobe stopil in izgubil ravnotežje, nato pa se kotalil po strmem pobočju z veliko hitrostjo. Očividci so mu nemudoma priskočili na pomoč, njegov prijatelj, ki je zdravnik, pa je po pregledu ocenil, da je z njim vse v redu. Plezalec je namreč poročal le o bolečini v mezincu. Posredovanje reševalnih služb tako ni bilo potrebno, saj sta se plezalca po nesreči sama vrnila v dolino.