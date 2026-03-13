Naslovnica
Tujina

Kamera posnela grozljivi padec plezalca

Varšava, 13. 03. 2026 10.27 pred 59 minutami 1 min branja 20

Avtor:
M.S.
padec

Kamera na čeladi enega od plezalcev je posnela grozljiv padec na gori Rysy, ki se nahaja na meji med Poljsko in Slovaško. Plezalec je med vzponom izgubil ravnotežje, nato pa se prevračal več deset metrov navzdol po pobočju. Na presenečenje vseh je utrpel le poškodbo mezinca.

Nesreča se je zgodila minulo soboto, ko se je plezalec v družbi prijatelja vzpenjal na vrh gore Rysy, del gorovja Tatre, ki se razteza med Poljsko in Slovaško.

Rysy ima tri vrhove, eden od njih velja za najvišji vrh Poljske.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Razmere za plezanje so bile v soboto izjemno ugodne: bilo je sončno, brez vetra, snežna podlaga je bila stabilna.

A plezalec je v nekem trenutku narobe stopil in izgubil ravnotežje, nato pa se kotalil po strmem pobočju z veliko hitrostjo. Očividci so mu nemudoma priskočili na pomoč, njegov prijatelj, ki je zdravnik, pa je po pregledu ocenil, da je z njim vse v redu. Plezalec je namreč poročal le o bolečini v mezincu. Posredovanje reševalnih služb tako ni bilo potrebno, saj sta se plezalca po nesreči sama vrnila v dolino.

poljska nesreča

KOMENTARJI20

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
najboljsa24
13. 03. 2026 11.11
In o je očitno za Slovenijo najpomembnejša novica. Kaj dokazi o sistemski korupciji norih dimenzij-koga to briga kajne?! beda "neodvisnega" novinarstva.
Odgovori
+4
5 1
Teleport
13. 03. 2026 11.13
Partija že kliče po medijih, da se to prikriva
Odgovori
+0
1 1
Nidani
13. 03. 2026 11.26
Pojdita smetit na NoRaTv...
Odgovori
-1
0 1
sektor1
13. 03. 2026 11.09
Nerazumljivo, kaj je treba rint v maline ?
Odgovori
-1
0 1
-Nevsky-
13. 03. 2026 11.14
Po tvojem bi bilo seveda bolje, če bi sedel na kavču z vrečko čipsa v roki, kot vsi "normalni"
Odgovori
+2
2 0
progresivnidaveknastanovanja
13. 03. 2026 11.09
grozljivo za senzacionaliste, to se nalaš dol mečejo : )
Odgovori
-1
0 1
Amor Fati
13. 03. 2026 11.02
Ta model je zgrešil hobi. Moral bi iti za kaskaderja, saj ravno tako padajo kaskaderji ko morajo padati.
Odgovori
+1
1 0
Paulus80
13. 03. 2026 11.01
Dobra izkušnja in srečen konec. Zraven pa še posneto. To je idealna zgodba.
Odgovori
+3
3 0
Nidani
13. 03. 2026 10.55
Lepo se je izšlo, grdo za videt!👍
Odgovori
+6
6 0
devlon
13. 03. 2026 10.45
vsec mi je, kako so ostali mirni:)
Odgovori
+1
1 0
kinimod
13. 03. 2026 10.43
Če Bi se to zgodilo v Sloveniji , bi gor poslali Gasilce , vojsko , jamarje in civilno zaščito
Odgovori
+5
7 2
Rob123
13. 03. 2026 10.55
Pozabil si na helikopterje rdeci kriz in postne golobe!
Odgovori
+2
3 1
zani10
13. 03. 2026 10.38
Cist premal ga je, kaj ma pa za delat tam gor
Odgovori
-19
0 19
matdej
13. 03. 2026 10.41
zani10...Ti boljse,da si doma na kavču
Odgovori
+8
8 0
trollolll
13. 03. 2026 10.47
doma na kaucu, filat holesterol... potem pa obremenjevat zdravstveni sistem zarad tega. sigurno je vec stroskov s takimi kot s temi, ki hodijo v hribe
Odgovori
+7
7 0
