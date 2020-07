Kamera ujela izjemno redke gorile, ki jim grozi izumrtje

Trenutno jih v divjini živi le še okoli 300, kar jih uvršča med najbolj ogrožene živali na svetu in najredkejše človeku podobne opice. Po besedah predstavnikov organizacije, ki se bori za ohranitev te vrste, fotografije vzbujajo upanje, da se živali vendarle znova razmnožujejo in da so dobro zaščitene. Kamera je namreč ujela več mladičev.

Fotografije, ki so jih posneli v začetku letošnjega leta, razkrili pa danes, so prve po več letih.

Obrečne gorile živijo v gozdnatih gričih in hribih ob reki Cross na meji med Kamerunom in Nigerijo. So izjemno boječe, pred ljudmi pa se skrivajo v pretežno nedostopnih predelih. Slednji so zavzeli velik del njihovega naravnega habitata. V preteklosti so jih v Nigeriji že razglasili za izumrle, a so se nato znova pojavile v poznih 80. letih prejšnjega stoletja.