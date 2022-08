Kamera ujela osupljiv vodni tornado na Floridi

Videoposnetek prikazuje enega od številnih vodnih vrtincev, ki so se dvignili nad obalne vode. Vodni tornado je spremljala nevihta z grmenjem in strelami.

Vodna tromba, imenovana tudi vodni tornado, vodni vrtinec ali v angleščini waterspout, je podnebna tvorba, ki nastaja predvsem v poletnih dneh ob menjavi vremena. Lahko nastane kot posledica 'kopenskega tornada', najpogosteje pa se oblikuje nad morjem ob kroženju toplih in hladnih zračnih mas. Za nastanek vodnih tromb so potrebne tople (vlažne) in hladne zračne mase.

Ko se tople mase iznad morja dvigajo nad hladne, se oblikuje vrtinčast 'sesalec', ki vleče navzgor kapljice morja. Sprva so ti vrtinci nevidni, ko pa vase posrkajo zadostne količine vlage in morja, jih opazimo kot 'mini' tornade. Običajno takšne trombe niso nevarne, trajajo do 20 minut, premikajo pa se s hitrostjo 10–15 vozlov (18–28 kilometrov na uro).

Od leta 1950 na Floridi skupno 3561 tornadov

Florida velja za eno izmed držav, ki so najbolj izpostavljene tornadom. V državi so od leta 1950 tako zabeležili kar 3561 vodnih viharjev. V tem obdobju so le-ti terjali 174 smrtnih žrtev, poškodovali so dodatnih 3408 posameznikov. Škodo so povzročili tudi na kmetijskih pridelkih, ta je znašala okoli 173.871 evrov. Skupna škoda zaradi tornadov v zadnjih 72 letih pa znaša okoli 1.755.488 evrov.

Največ smrtnih žrtev je bilo leta 1997, ko so meteorologi zabeležili kar 116 tornadov. Za najhujšega pa velja vodni vihar leta 1998, saj je zaradi njega umrlo 42 ljudi, povzročil pa je tudi približno 381.000 evrov škode.