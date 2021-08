Kamera ujela trenutek, ko je moški na italijanskem podeželju podtaknil požar

Karabinjeri so posnetek skrite kamere objavili pred dnevi, 50-letnega požigalca pa so medtem že aretirali. Kot je razvidno s posnetka, je moški prižgal vžigalico, jo odvrgel na travnik, nato pa pobegnil. Zaradi izredno visokih temperatur in močnega vetra je nato izbruhnil požar, in sicer blizu mesta Montesarchio, ki je okoli 49 kilometrov oddaljen od Neaplja. Kot poroča SkyNews, so skrite kamere na omenjenem območju načrtno namestili za potrebe znanstvenih raziskav.

Italijanska civilna zaščita je medtem v ponedeljek izdala opozorilo pred novimi požari, saj so se v delih Italije temperature povzpele vse do 46 stopinj Celzija.

Italijanski gasilci so v nedeljo sporočili, da so v obdobju med 15. junijem in 8. avgustom letos zabeležili 70-odstotno povečanje števila intervencij zaradi požarov v naravi.