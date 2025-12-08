Svetli način
Spletna kamera ujela usodne trenutke na Grossglocknerju

Dunaj, 08. 12. 2025 09.07

U.Z.
4

Vzpon para na avstrijski Grossglockner, pri katerem je 39-letni alpinist svoje 33-letno dekle pustil, da je zmrznila, je ujela spletna kamera. Na fotografijah je pod zvezdnatim nebom mogoče videti snop njunih naglavnih svetilk – medtem ko se ena sama premika po gori, se svetilki ženske sčasoma izprazni baterija. Kamera je posnela tudi helikopter, ki je par iskal sredi zasneženih vrhov, in reševalce, ki se prebijajo po zasneženih strminah.

Odmevni primer iz Avstrije ni pritegnil le pozornosti domače javnosti, pač pa tudi tuje. Kot smo že poročali, sta se 18. januarja 39-letni moški in njegovo 33-letno dekle odpravila na 3798 metrov visok Grossglockner, najvišji vrh Avstrije, ko se je njuna pustolovščina spremenila v nočno moro. Ker ženska ni mogla nadaljevati vzpona, jo je moški približno 50 metrov pod vrhom pustil samo. A temperature so se v tem času spustile pod ledišče, veter pa se je okrepil na hitrost približno 72 kilometrov na uro. Ko so jo reševalci našli, je bila že mrtva.

Avstrijski mediji so objavili zaslonske fotografije lokalne spletne kamere, ki je posnela snop njunih svetilk na gori. Kot poroča avstrijski časnik Heute, je z njih razvidno, kako se en sam snop naglavne svetilke premika po gori, svetilki ženske pa se sčasoma izprazni baterija.

Spletna kamera je posnela tudi helikopter, ki je iskal par sredi zasneženih vrhov, in reševalce, ki se prebijajo po zasneženih strminah.

Reševalci, ki se prebijajo proti vrhu, da bi našli ponesrečenko.
Reševalci, ki se prebijajo proti vrhu, da bi našli ponesrečenko. FOTO: foto-webcam.eu

Tožilstvo vložilo obtožnico, grozi mu tri leta zapora

Preiskava primera je potekala vse do prejšnjega tedna, ko je tožilstvo zoper moškega vložilo obtožnico za uboj iz hude malomarnosti, poročajo avstrijski mediji.

"Obtoženi je svoje dekle pustil nezaščiteno, izčrpano, podhlajeno in dezorientirano približno 50 metrov pod vrhom Grossglocknerja. Ženska je zmrznila," so v četrtek potrdili tožilci.

Preberi še V hudem mrazu na gori zapustil dekle, ki je nato umrlo

Po njihovih navedbah naj bi se moški – ki je bil znan kot bolj izkušen alpinist – sicer odpravil iskat pomoč, vendar pa ženski pred tem ni pomagal, da bi našla zavetrje, ni uporabil njene bivak vreče niti razpoložljivih zasilnih odej, da bi jo zaščitil pred mrazom. Okoli 3.30 zjutraj je stopil v stik z gorsko reševalno službo, nato pa naj bi telefon izklopil. Reševalci so žensko iskali vso noč in ko so jo ob 10. uri zjutraj našli, je bila že mrtva.

"Kljub temu da je bila neizkušena, saj se še nikoli ni podala na tako dolgo in zahtevno visokogorsko turo, ter kljub zahtevnim zimskim razmeram, ki so vladale, se je obtoženec pozimi z njo podal na goro Grossglockner. Ker je bil obtoženi, za razliko od svojega dekleta, zelo izkušen v alpskih visokogorskih turah in je turo načrtoval, bi moral ravnati kot odgovoren vodnik. Glede na močan veter in temperaturo približno minus 8 stopinj, ki ob upoštevanju učinka "mrzlih vetrov" povzroči občutek mraza okoli minus 20 stopinj, bi se morala na poti obrniti," so pojasnili tožilci.

Očitajo mu tudi, da je turo začel približno dve uri pozneje, kot je bilo predvideno, in da s seboj ni prinesel primerne opreme za nujne primere.

Čeprav sta obtoženec in njegovo dekle obtičala ob približno 20.50, ni poklical na pomoč in tudi ni oddal nobenih signalov za stisko, ko je območje okoli 22.50 preletel policijski helikopter, ampak je počakal do 3.30 zjutraj, da je obvestil reševalno službo.

Sojenje moškemu se bo začelo februarja. Če bo spoznan za krivega, mu grozi do tri leta zapora.

