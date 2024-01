Izraelska vojska streljala na skupino neoboroženih Palestincev, 17-letnik umrl

Na posnetkih varnostnih kamer, ki jih je pridobila in preverila ameriška tiskovna agencija Associated Press (AP), vidimo mladeniča, ki stoji na osrednjem trgu vasi Beit Rima, z rokami za hrbtom. V bližini je še nekaj mladih Palestincev. Nenadoma ga zadenejo streli in pade na tla. Dva mladeniča mu prihitita na pomoč, a ju prav tako ustrelijo.

17-letnik je po poročanju AP umrl le nekaj trenutkov, preden se je do skupine pripeljal vojaški džip z izraelskimi vojaki, ki jih prav tako vidimo na posnetku.

AP je po preverjanju dogodka in pogovorih z dvema ranjencema ugotovil, da so izraelski vojaki streljali na mladeniče, ko ti niso predstavljali nobene grožnje. Enega od ranjenih Palestincev so ustrelili kar dvakrat, drugič po tem, ko je vstal in skušal skočiti stran.

Izraelska vojska pa pravi, da so njihove enote v okviru "protiteroristične operacije" v noči na petek vstopile v Beit Rima. Trdijo, da so vojaki streljali na osumljence, ki da so vanje metali eksploziv in molotovke. Na posnetkih, ki jih je AP pridobil iz varnostnih kamer lokalnih trgovin, sicer ni videti, da bi Palestinci karkoli metali.

Po ogledu AP-jevih posnetkov je izraelski vojaški tiskovni predstavnik dejal, da so vojaki poročali, da je eden od Palestincev, ki ga na posnetku vidimo klečati pred predmetom, prižigal molotovko, ko je bil ustreljen. Toda na posnetku vidimo, da streli niso zadeli klečečega mladeniča, pač pa drugega, ki je stal nekaj metrov stran.

Šlo je za Naderja Rimavija, ki je za AP povedal, da je klečal ob kupu kartonskih škatel in papirja, ki jih je 17-letni Osaid Rimavi zbral in nameraval prižgati, da bi se ogreli. Tudi drugi posnetki istega dogodka, ki krožijo na družbenih omrežjih in so jih pregledali v AP, potrjujejo njegove navedbe.

Streljanje izraelske vojske na skupino mladih neoboroženih Palestincev se je zgodilo prejšnji teden v vasi Beit Rima na Zahodnem bregu in je le še eden v nizu napadov, ki niso bili izzvani. Palestinci, ki živijo na Zahodnem bregu, pravijo, da se je varnostno stanje na okupiranem območju močno poslabšalo od izbruha vojne med Izraelom in Hamasom v Gazi.