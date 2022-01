Kamere posnele Mateja, ko teče po beograjskih ulicah in poskuša ustaviti taksi

Medtem pa policija identitete moškega na posnetkih še ni potrdila in vse napore še naprej usmerja v to, da bi pogrešanega našli. Na Instagramu so objavili posnetke iskanja po težko dostopnem terenu.

Matejev oče je za Slobodno Dalmacijo povedal, da mu ti posnetki dajejo upanje, da je še vedno živ. " Vem, da se v klubu ni zgodilo nič groznega, a še vedno ne moremo rekonstruirati dogodkov in pojasniti dogajanja na posnetkih," je dejal in dodal, da je imel ob prihodu v Beograd slab občutek, da se to ne bo dobro končalo, zdaj pa je njegovo upanje vsak dan večje.

Neuradno naj bi policisti sumili, da je Matej padel v vodo blizu Brankovega mostu in se utopil. "Če imajo informacije, ki jih vodijo do reke, bi bilo dobro, da začnejo preiskovati rečno korito," je ob tem dejal Matejev oče.

Oglasil se je celo srbski predsednik Aleksandar Vučić, ki je včeraj povedal, da ima podrobnosti o pogrešanem Splitčanu. "Danes zjutraj sem prejel informacije o Mateju. Podrobnosti bo javnosti sporočila policija. Upam, da bodo tega mladeniča našli predvsem zaradi njega in njegove družine. Naša policija in drugi organi delajo vse, kar je v njihovi moči. Imajo že približno sliko o tem, kaj bi se lahko zgodilo, vendar bo potrebnega še veliko truda in dela, da ga najdemo," je dejal.

Spomnimo, Matejevi prijatelji so njegovo izginotje prijavili 31. decembra. Nazadnje so ga videli okoli 2.30. Policiji so povedali, da so se zabavali v klubu Gotik neposredno ob vodi, njihov prijatelj pa je kar naenkrat vstal, šel ven in se ni nikoli vrnil. Njegov telefon je bil in je še vedno nedosegljiv, ko so se vrnili v apartma, pa so ugotovili, da je njegova jakna ostala v garderobi v klubu. Vsi so povedali, da v klubu niso imeli nobenih težav z drugimi gosti, pili so in se zabavali cel večer.