Kamere ujele drzen pobeg osumljenca iz sodne dvorane

Edi Villalobos je 27. februarja prišel na sodišče v Hillsboroju, predmestju Portlanda, kjer naj bi izbirali poroto za njegovo sojenje. Očitajo mu, da je pred dvema letoma zabodel dva moška in enega od njiju ubil.

Kot veleva državna zakonodaja, so obdolžencu med postopkom sneli lisice – na rokah in nogah. S posnetkov nadzornih kamer je razvidno, da si 28-letnik, oblečen v modro srajco in črne hlače, sprva umakne stol, da bo sedel, nato pa se požene v beg. Na vratih v dvorano ni bilo nikogar, zato je Villalobos stekel po hodniku in sodišče zapustil skozi izhod za zaposlene, kjer je pred nosom zaloputnil vrata pravosodnima policistoma, ki sta ga lovila.