Kamere ujele eksplozijo tovornjaka cisterne, v kateri je umrlo 19 ljudi

Posnetki, ki so jih predvajali državni mediji, prikazujejo trenutek eksplozije, nato pa oblak dima, ki je zajel območje, na katerem je bilo huje poškodovanih več stavb. Prišlo je tudi do druge eksplozije, ko je tovornjak odneslo v poslopje bližnje tovarne, od katere so ostale le še ruševine.

Izbruhnil je obsežen požar, s katerim se je borilo 450 gasilcev.