Kamere ujele silovito eksplozijo, bel oblak 'pogoltnil' voznike

Voznik tovornjaka z utekočinjenim plinom je med vožnjo na avtocesti izgubil nadzor nad vozilom, trčil v varnostno ograjo in se prevrnil. Uhajanje plina je povzročilo silovito eksplozijo, nad cesto pa se je dvignil ogromen oblak, ki je zajel bližnje avtomobile.

Na kraju so umrle štiri osebe, vključno z voznikom tovornjaka, najmanj 20 ljudi je bilo poškodovanih. Štirje so utrpeli opekline, ki prekrivajo več kot 50 odstotkov njihovega telesa.

V obsežnem požaru je bilo po podatkih gasilcev uničenih 99 vozil, saj se je ogenj razširil še na parkirišče v bližini avtoceste. Ognjeni zublji so po poročanju portala La Nacion stopili tudi kamere za nadzor prometa.

Vzrok nesreče je sicer še predmet preiskave, a naj bi, kot navajajo lokalni mediji, voznik tovornjaka vozil prehitro. Na odseku, kjer se je zgodila nesreča, je hitrost omejena na 70 kilometrov na uro, a vozniki omejitve pogosto ne upoštevajo.