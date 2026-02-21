Naslovnica
Tujina

Kamere ujele silovito eksplozijo, bel oblak 'pogoltnil' voznike

Santiago, 21. 02. 2026 15.41 pred 39 minutami 1 min branja 1

Avtor:
M.S.
Eksplozija

Kamere za nadzor prometa na avtocesti v Santiagu, prestolnici Čila, so posnele silovito eksplozijo utekočinjenega plina. V hudi nesreči so umrle najmanj štiri osebe, okoli 20 je bilo ranjenih. V požaru je bilo uničenih približno 99 vozil, saj se je ogenj razširil še na bližnje parkirišče.

Voznik tovornjaka z utekočinjenim plinom je med vožnjo na avtocesti izgubil nadzor nad vozilom, trčil v varnostno ograjo in se prevrnil. Uhajanje plina je povzročilo silovito eksplozijo, nad cesto pa se je dvignil ogromen oblak, ki je zajel bližnje avtomobile.

Na kraju so umrle štiri osebe, vključno z voznikom tovornjaka, najmanj 20 ljudi je bilo poškodovanih. Štirje so utrpeli opekline, ki prekrivajo več kot 50 odstotkov njihovega telesa.

V obsežnem požaru je bilo po podatkih gasilcev uničenih 99 vozil, saj se je ogenj razširil še na parkirišče v bližini avtoceste. Ognjeni zublji so po poročanju portala La Nacion stopili tudi kamere za nadzor prometa.

Vzrok nesreče je sicer še predmet preiskave, a naj bi, kot navajajo lokalni mediji, voznik tovornjaka vozil prehitro. Na odseku, kjer se je zgodila nesreča, je hitrost omejena na 70 kilometrov na uro, a vozniki omejitve pogosto ne upoštevajo.

eksplozija čile avtocesta

medŠihtom
21. 02. 2026 16.22
a je umrl ali bil poškodovan kdo pomemben, al samo ovčke ? zaslužil bo z zavarovanjem pa definitivno nekdo ki je pomemben, ovčka sigurno ne. in zakaj ne napišete članka v takilem - normalnem tonu kot ga jaz demonstriram ?
bibaleze
