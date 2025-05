Kamere ujele 'spor' med zakoncema Macron

Splet je preplavil videoposnetek prihoda zakoncev Macron v Vietnam. Ko je posadka odprla vrata letala, so namreč kamere ujele kočljiv trenutek med francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom in njegovo ženo. Iz videnega sodeč, lahko namreč sklepamo, da je Brigitte Macron soprogu prisolila klofuto.

Po poročanju portala naj bi sicer Elizejska palača sprva zavrnila pristnost posnetka, češ da je prirejen s pomočjo umetne inteligence. A ko naj bi kasneje pristnost posnetka potrdili, naj bi se tudi zgodba francoskih oblasti spremenila. Le Media piše, da naj bi tesni prijatelj predsednika dogodek opisal kot "navaden spor med parom".

Obisk francoskega predsednika v Vietnamu predstavlja prvi postanek Macronove turneje po jugovzhodni Aziji, na kateri želi svojo državo predstaviti kot zanesljivega alternativnega partnerja ZDA in Kitajski. Med svojim šestdnevnim potovanjem, ki vključuje postanke v Indoneziji in Singapurju, namerava predsednik poudariti spoštovanje do suverenosti azijskih držav, "ujetih med ZDA in Kitajsko".

Upa, da bo za Francijo sklenil dogovore na področjih, kot so obramba, energija in tehnološke inovacije. Prav danes sta sicer državi podpisali pogodbo za 20 Airbusov (AIR.PA). Podpis pogodbe je sledil novi Trumpovi grožnji s carinami, ki jih napoveduje za EU.

To je sicer prvo potovanje francoskega predsednika v Vietnam po skoraj desetletju, poroča Reuters.