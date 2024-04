Kamere ujele tresenje tal: promet zastal, gostje bežali iz lokala

Močan potres, ki je v času jutranje prometne konice stresel Tajvan, je sprva povzročil paniko med prebivalci, ki so sicer vajeni tresenja tal. Kamera na avtomobilu je ujela tresoča vozila na avtocesti v mestu Hulien – nekaj voznikov je za trenutek prekinilo vožnjo. Nadzorne kamere so posnele tudi goste lokala, ki so zbežali na varno, ter žensko in njene pse, ki jih je prebudilo tresenje.