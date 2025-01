Kamere ujele trenutek strmoglavljenja ameriškega F-35

V vojaški letalski bazi na Aljaski je strmoglavilo bojno letalo F-35. Pilot se je na srečo še pravočasno katapultiral iz letala in varno pristal s padalom. Vzrok nesreče še preiskujejo, a pilot je pred strmoglavljenjem sporočil, da ima letalo okvaro.

Med urjenjem v vojaški letalski bazi Eilson na Aljaski je strmoglavilo enosedežno večnamensko lovsko letalo F-35. Pilot je pred nesrečo poslal klic v sili, saj je med pristajanjem zaznal okvaro letala. Pilot se je nato še pravočasno katapultiral iz letala, je za AP povedal Paul Townsend, poveljnik 354. letalske enote. Letalo je nato strmoglavilo in ob stiku s tlemi eksplodiralo. Trenutek nesreče so ujele kamere. Dramatičen posnetek prikazuje, kako se je letalo z nosom navzdol začelo vrteti v zraku, nato trčilo ob tla, eksplodiralo in zagorelo, v zrak pa se je dvignil velik oblak dima.

Townsend je sporočil, da bodo izvedli temeljito preiskavo nesreče, da bi preprečili, da bi se kaj podobnega ponovilo v prihodnosti. Pilot je nesrečo preživel in s padalom varno pristal, kljub temu so ga odpeljali v bolnišnico, kjer so zdravniki ocenili, da je v stabilnem stanju.

