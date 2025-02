Kamere v poljskem gozdu ujele redka črna volkova

"To je nekaj novega in nenavadnega," je za AP komentirala Joanna Toczydowska, koordinatorka projekta za ohranjanje divjih živalskih vrst pri poljski naravovarstveni organizaciji. Ta že 13 let spremlja volkove na Poljskem.

V katerem gozdu so opazili črna volkova, niso želeli razkriti, da bi živali zaščitili pred lovci. Toczydowska je kamere v gozdu sprva namestila za preučevanje bobrov. A med pregledovanjem posnetkov je naletela na zanimiv prizor. Na prvem posnetku sta vidna črn in siv volk, ki prečkata potok, na drugem posnetku pa se dvojici pridruži še en črn volk. Organizacija sklepa, da sta redka črna volkova verjetno brat in sestra. Po njihovih ocenah sta stara približno leto dni, tehtata pa okoli 30 kilogramov.

Po besedah koordinatorke projekta organizacija zdaj zbira iztrebke volkov v upanju, da bi izvedeli več o genetiki črnih volkov.

Volkovi so bili na Poljskem v preteklosti že izumrla vrsta, v zadnjih letih pa so se vrnili. Trenutno naj bi na območju države živelo med 2500 in 3000 volkov, večina je sive barve. Črn kožuh izvira iz genetske mutacije, volkovi takšne barve pa so v Evropi redki. Drugače je v ZDA, kjer ima skoraj polovica volkov v nacionalnem parku Yellowstone črno dlako.