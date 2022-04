Kamere, 'varna soba': 'Pozvali so poklicne morilce, da me likvidirajo, da bi okrivili Kosovo'

Nekdanji poročevalec Sveta Evrope Marty je preiskoval tajne centre za pridržanje ameriške obveščevalne službe Cia v Evropi in domnevne zločine nekdanjih gverilcev Osvobodilne vojske Kosova (OVK), vključno s trgovino z organi, odvzetimi večinoma srbskim zapornikom v poznih 90. letih prejšnjega stoletja.

"18. decembra 2020 sem prejel klic policije, ki me je obvestila, da mi grozijo s smrtjo, in mi povedala, da mi bodo nemudoma zagotovili visoko policijsko zaščito," je v oddaji, ki bo predvajana v nedeljo zvečer na švicarski televiziji RTS, povedal Marty.

Njegova hiša je po njegovih besedah opremljena s kamerami, alarmi in "varno sobo", kamor se mora zateči v primeru napada.

Na uradu generalnega tožilca so na vprašanje AFP potrdili obstoj "resne grožnje" nekdanjemu generalnemu tožilcu kantona Ticino Martyju od konca leta 2020 in izvajanje "obsežnih ukrepov".

Po besedah Martyja prihajajo grožnje "iz določenih krogov srbskih obveščevalnih služb, ki so pozvale podzemlje, poklicne morilce, da me likvidirajo, samo zato, da bi lahko za to okrivili Kosovo".