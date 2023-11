V delih Indije in Pakistana so zaradi gostega smoga in visoke koncentracije trdnih delcev v zraku zaprli šole, parke in tržnice. Več tisoč ljudi je zaradi težav, povezanih z onesnaženim zrakom, pristalo v bolnišnicah.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right

"V tem času imamo na naših urgencah nor naval," pravi Dhulika Dhingra, pediatrična pulmologinja v eni od bolnišnic v indijski prestolnici New Delhi, ki sprejema bolnike iz najbolj onesnaženih sosesk. Onesnažen zrak najhuje prizadene otroke in ima lahko hude posledice na njihovo zdravje in razvoj. "Kamor koli pogledaš, vidiš strupen smog," je za turški TRT World povedala 26-letna Julie Tiwari, mamica enomesečnega dojenčka, ki so ga hospitalizirali zaradi hudega kašlja. Zdravniki otrokovo zdravstveno stanje pripisujejo onesnaženemu zraku. "Skušamo, kolikor se da, imeti zaprta vrata in okna. Vendar to je, kot bi ves čas vdihovali strup. Počutim se tako nemočno," s solznimi očmi pove mlada mamica. V tej 30-milijonski metropoli te dni onesnaženost zraka z nevarnimi trdimi delci PM 2,5, ki lahko vstopijo v krvni obtok, močno presega sprejemljivo vrednost. V začetku tedna je koncentracija delcev PM 2,5 skoraj 80-krat presegla mejo, ki jo kot optimalno navaja Svetovna zdravstvena organizacija (WHO).

icon-expand Smog v Indiji FOTO: AP

Čez teden je nato koncentracija delcev PM 2,5 nekoliko upadla, a je po podatkih švicarskega tehnološkega podjetja za kakovost zraka IQAir v četrtek še vedno znašala 390 mikrogramov na kubični meter, kar je še vedno več kot 25-krat več od maksimalne še dopustne dnevne meje, ki jo priporoča WHO. Delci PM 2,5 vključujejo onesnaževala, kot so sulfati, nitrati in črni ogljik. Izpostavljenost tem snovem lahko poslabša kognitivne in imunske funkcije pri ljudeh, vpliva pa še na pljučne in srčne motnje.

New Delhi se redno uvršča med najbolj onesnažena mesta na svetu, smog je tam vsako leto razlog za več tisoč prezgodnjih smrti. Slaba kakovost zraka je sicer problem po vsej državi. Študija iz leta 2019, ki so jo objavili v znanstveni reviji Lancet, je pokazala, da ta letno v Indiji povzroči 1,67 milijona prezgodnjih smrti.

Šola na daljavo in omejitev prometa Pristojne oblasti so zato zaprle osnovne šole in začasno odredile šolanje na daljavo. Prepovedana so tudi vsa gradbena dela v trenutnih razmerah. Prihodnji teden bodo omejili tudi avtomobilski promet, je napovedal minister za okolje New Delhija, Gopal Rai. Tako se bodo lahko ljudje s svojimi vozili lahko vozili izmenično vsak drugi dan, glede na parno ali neparno številko na registrski tablici, poroča Reuters. Že tako slabo stanje bo v prihodnjih dneh še poslabšalo praznovanje hindujskega praznika luči divali, ki ga obeležujejo v nedeljo, in ob katerem običajno ljudje priredijo ognjemete in uporabljajo pirotehnična sredstva, čeprav so ta prepovedana. Prav zaradi praznika bodo sicer omejitev prometa uvedli šele prihodnji teden. Indijska prestolnica se sicer pred vsako zimo sooča z izjemnim onesnaženjem zraka in gostim smogom. To je posledica številnih dejavnikov, predvsem mirnih vetrov in nizkih temperatur, ki zadržujejo trdne delce v zraku, ter požiganja strnišč z nedavno požetih riževih polj, ki ga izvajajo v sosednjih agrarnih zveznih državah na severu Indije, pa tudi emisij iz industrije in prometa. "Na žalost, vsako leto, ko nastopi november, se pojavi občutek groze, ker zrak postane strupen," je za CNN razmere opisal Prachi Bhuchar, ki že več kot 15 let živi v New Delhiju. "Vendar vsako leto je težje ostati tu, ker je živi pekel," je dodal. V Lahoru ljudem svetujejo nošenje zaščitnih mask S strupenim sivim smogom se spopadajo tudi v Lahoru, drugem največjem mestu v Pakistanu. Lokalne oblasti so zato v četrtek sporočile, da bodo za nekaj dni zaprli šole, tržnice in parke.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right