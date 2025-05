Kampi v Evropi letos v povprečju dražji za približno pet odstotkov

V povprečju bosta dva odrasla za nočitev v počitniški prikolici skupaj s plačilom električnega priključka ter lokalnih dajatev odštela od 14,18 do 40,40 evra, so na podlagi povprečnih cen kampiranja v 34 državah izračunali pri portalu. To je 4,75 odstotka več kot lani.

Cene v Sloveniji so po teh podatkih blizu vrha evropskih. Kot so sporočili iz portala, se je povprečna cena nočitve za dve osebi v slovenskih kampih letos zvišala za 3,32 odstotka na 33,93 evra.

Najdražje kampe je mogoče najti v Italiji in na Hrvaškem (40,40 evra), višje kot v Sloveniji pa so povprečne cene še v Švici (39,23 evra), Avstriji (38,30 evra) in Španiji (34,27 evra).

"Kampiranje še vedno ponuja odlično razmerje med ceno in kakovostjo. Tisti, ki potujejo z manjšim proračunom, naj poiščejo lokacije stran od priljubljenih turističnih destinacij in izkoristijo kartice s popusti ter programe ugodnosti," je v sporočilu za javnost zapisal prvi mož portala Maximilian Möhrle.