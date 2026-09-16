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Kanada prva pridružena članica EU?

Strasbourg, 16. 09. 2026 12.19 pred 38 minutami 5 min branja 5

Avtor:
STA N.L.
EU - Kanada

EU mora za krepitev odpornosti in demokracije na novo opredeliti svoja partnerstva in oblikovati globalne koalicije, je v Strasbourgu v letnem nagovoru dejala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. V govoru, ki ga je v Evropskem parlamentu kot častni gost spremljal kanadski premier Mark Carney, se je zavzela, da Kanada postana prva pridružena članica EU. Von der Leynova se je v govoru dotaknila tudi hitrega razvoja tehnologije in umetne inteligence ter okoljske in varnostne problematike v Evropi.

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen
Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen
FOTO: Profimedia

Kanada

"Odnose s Kanado želimo dvigniti na najvišjo možno raven. (...) Zato bi rada z vami preučila možnost, da bi Kanada postala prva pridružena članica EU," je dejala.

Evropa in Kanada si delita "isti ocean, iste vrednote in enak pogled na svet", zdaj bosta gradili tudi skupno prihodnost, je dejala in poudarila, da to partnerstvo ne bo uperjeno proti nikomur.

Kanada in EU sta že gospodarski partnerici po zaslugi trgovinskega sporazuma, ki je po besedah von der Leynove v manj kot desetletju privedel do več kot 75-odstotnega povečanja trgovinske menjave. Vendar pa obstaja "nujna potreba po prenovi naših partnerstev," je dodala in se zavzela za status pridružene članice za Kanado.

Kanadski premier Mark Carney
Kanadski premier Mark Carney
FOTO: Profimedia

"Svet vidiva z enakimi očmi: od umetne inteligence do podnebnih sprememb, od Arktike do geopolitike. In stali smo drug ob drugem: glede Ukrajine, obrambe, surovin in dobavnih verig. Predvsem pa, dragi Mark, Evropa in Kanada verjameta v demokracijo," je predsednica komisije nagovorila kanadskega premierja.

"Moč ne pripada najmočnejšim, najbogatejšim in najglasnejšim, temveč vsem nam. Demokracije imajo svobodo izbire, s kom bodo sodelovale," je poudarila.

Tehnološko zavezništvo

Kot je dejala, bosta EU in Kanada ustvarili skupen prostor blaginje in gospodarske varnosti. "Sodelovali bomo na področju pametne proizvodnje. Vzpostavili bomo tehnološko zavezništvo. Povezali bomo obrambno-industrijske baze. Arktiko bomo spremenili v vodilni skupni projekt. Sodelovali bomo na področju energetike, kritičnih surovin in baterij, pa tudi na področju umetne inteligence, kvantnih tehnologij ter kibernetske in gospodarske varnosti," je med drugim naštela.

Kanada, ki je vpletena v trgovinsko vojno z ZDA, išče nove partnerje in si prizadeva za tesnejše vezi z Evropo. Carney, prvi tuji predsednik vlade, ki se je udeležil letnega govora predsednice o stanju v EU, bo evropske poslance v Strasbourgu nagovoril v četrtek

Boj proti ultranacionalistom

"Naj gre za ultranacionaliste ali nasprotnike Evrope, za rusko vmešavanje ali dezinformacije – imena so morda različna, a cilj je enak – prezirajo naše vrednote in želijo razbiti našo evropsko enotnost," je opozorila von der Leynova.

Izpostavila je izjemne izzive in grožnje, s katerimi se sooča Evropa. Po njenih besedah je EU močnejša kot kdaj koli prej, a hkrati so razmere tudi bolj negotove kot kadar koli prej, unija pa se je v teh zapletenih časih odločila ubrati lastno pot.

EU se sooča z obdobjem velikih možnosti, a obenem tudi nevarnosti, skozi katere skušajo krmariti vse države članice. "Vrtoglava hitrost sprememb in tehnološkega razvoja vpliva na naša delovna mesta, naše preživetje in našo družbo. Prav tako pa globoko vpliva na našo demokracijo in našo javno razpravo," je dejala.

"Naša izbira je torej jasna. Ali si želimo močno in neodvisno Evropo, ki v tem svetu zagovarja svoje vrednote? (...) Ali pa bomo dopustili, da naše demokracije spodkopavajo podaljšane roke in marionete avtoritarnih vladarjev," je vprašala. Pozvala je k skupnim prizadevanjem v boju za evropsko idejo in napovedala sklic novega evropskega kongresa, v okviru katerega bo skupina modrecev razpravljala o prihodnosti Evrope.

EU se je odločila za boj proti strupenemu vplivu Rusije, za podporo Ukrajini v njenem boju za prihodnost in evropsko varnost ter za podporo Grenlandiji, je med drugim izpostavila in poudarila, da lahko varnost Evropejcev zagotovi le Evropa.

Ekstremni vremenski pojavi

Izpostavila je tudi ekstremne vremenske pojave: poplave, suše, požare in vročinske valove, ki so zaznamovali letošnje poletje in uničili ogromne površine zemlje. "Znanostveni izsledki so jasni, Evropa se segreva dvakrat hitreje od svetovnega povprečja. Seveda bo prehod kompleksen, tako da se bomo morali sproti prilagajati in učiti. Vendar pa ni dvoma: Evropa lahko, mora in bo ostala zvesta svojim podnebnim ciljem," je poudarila.

"Kar se tiče podnebnih sprememb, je bilo letošnje poletje poletje resnice. Nobenemu delu naše celine ni bilo prizaneseno," je dejala von der Leynova.

"Kar se tiče podnebnih sprememb, je bilo letošnje poletje poletje resnice," je dejala predsednica komisije.
"Kar se tiče podnebnih sprememb, je bilo letošnje poletje poletje resnice," je dejala predsednica komisije.
FOTO: Bobo

Po njenem mnenju mora EU hkrati blažiti posledice podnebnih sprememb in se nanje prilagajati. EU mora bistveno okrepiti prizadevanja na področju pripravljenosti, je dejala.

Med drugim bo Evropska komisija prihodnji mesec predstavila nov evropski okvir za podnebno odpornost, v okviru katerega bodo identificirali 100 najbolj ranljivih območij v Evropi. Kot je pojasnila von der Leynova, bodo za ta območja ocenili tveganja, povezana s podnebnimi spremembami, in odločili, na kateri ravni jih je treba upravljati.

Opozorila je še na nizko stopnjo zasebnih zavarovanj pred škodo, ki nastane zaradi naravnih katastrof. Zato bo komisija vzpostavila zavezništvo za podnebno zavarovanje, je napovedala.

Varnost

Von der Leynova je bila jasna tudi glede varnosti. "Ni prostora za kakršen koli dvom: Evropa bo branila vsak kvadratni meter svojega ozemlja."

Von der Leynova je po govoru v angleščini del govora v nemščini namenila Ukrajini. "Prihajajoča zima bo za Ukrajino težka," je povedala in dodala, da nič ne more zlomiti "ukrajinskega duha upora". "Naša naloga je in bo ostala, da Ukrajino čim bolj podpiramo." Zagotovila je, da bo EU "Ukrajini v najtežji zimi vojne nudila najmočnejšo podporo doslej".

Migracije

Von der Leynova se je dotaknila tudi migracijske krize v Ceuti. "Ranljive ljudi izkoriščajo brezčutni trgovci z ljudmi, tihotapci, naši nasprotniki."

Špancem je dejala: "Meja Ceute je evropska meja, ker je Ceuta Španija in Ceuta Evropa – in Evropa bo tam za vas."

EU potrebuje nova pravila za izredne razmere, priznava von der Leynova.
EU potrebuje nova pravila za izredne razmere, priznava von der Leynova.
FOTO: AP

Priznala je, da EU potrebuje nova pravila za izredne razmere, "zlasti v primerih, ko so množični premiki vnaprej načrtovani in služijo kot orožje".

"Ljudje pričakujejo, da jih Unija podpira, jim zagotovi konkurenčnost in varnost, da si lahko privoščijo dom in so to, kar si želijo. Želijo si Evropo, ki je samostojna," je še pred govorom predsednice povedala predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola.

Von der Leynova je napovedala tudi, da bo evropska komisija predlagala prepoved dostopa do družbenih omrežij za otroke do 13. leta starosti v EU.

Preberi še Omejitev družbenih omrežij: do 13. leta prepoved, do 18. le ena ura na dan
Poglavja:
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KOMENTARJI5

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cecen
16. 09. 2026 13.08
Kanada ima enga kupa nafte in plina. Je za razmislit. Pa vseeno mogoče bolj kot Turčija.
Odgovori
0 0
shift
16. 09. 2026 12.51
meni se zdi to odlična ideja. naj se europska unija širi. bodo že kaj primernega spisali da utemeljijo, da je EU lahko tudi izven Evrope. ...če je izrael na vseh evropskih tekovanjih in australija na euroviziji, pa ni hudir, da postane kanada del EU :)...
Odgovori
-2
0 2
Morgoth
16. 09. 2026 13.06
Jaz najbolje, da gre kar cel svet v EU🤡🤡🤡 Pa še s temi globalističnimi fašisti na čelu🤡🤡🤡
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+1
1 0
Morgoth
16. 09. 2026 13.07
Ena vlada za cel svet, ki si jo tako želijo elite 🤡🤡🤡
Odgovori
0 0
Pujček
16. 09. 2026 12.44
Dokler Trump ne zagrozi s 100% carinami, ali razkritjem koliko je dobila od Pfizerja.
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+1
2 1
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